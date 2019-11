Globaler Fonds für Nachranganleihen kommt von Bantleon

Der Asset Manager Bantleon hat den globalen Publikumsfonds Bantleon Select Corporate Hybrids aufgelegt, der primär in nachrangige Unternehmensanleihen von etablierten Investment-Grade-Schuldnern investiert. Den Hauptbestandteil des Fonds bilden in Euro denominierte Anleihen. Um die Renditechancen zu steigern, kann das Portfolio Management zudem in Anleihen anderer Währungen aus Industrieländern investieren. Das Fremdwährungsrisiko wird nahezu vollständig abgesichert. Die Fokussierung auf Nachranganleihen von Schuldnern mit guter bis mittlerer Bonität ermöglicht eine höhere Rendite als bei Portfolios, die ausschließlich aus erstrangigen Anleihen derselben Schuldner bestehen, ohne ein höheres Insolvenzrisiko einzugehen.

“Der Fonds Bantleon Select Corporate Hybrids (LU2038755174) ist unsere Antwort für ertragsorientierte Investoren auf die anhaltende Niedrigzinsphase”, sagt Jörg Schubert, Vorstand Kundenbetreuung und Leiter Investment Solutions. Die Nachranganleihen in diesem Fonds wurden von denselben Emittenten begeben, wie die erstrangigen Anleihen, in die andere “Bantleon Fonds” investieren. Für den Vorteil der etwas höheren Coupons müssen die Investoren lediglich eine zeitweise erhöhte Volatilität akzeptieren. “Bantleon Select Corporate Hybrids kombiniert die mehrfach ausgezeichnete Konjunkturanalyse von Bantleon mit der fundamentalen Analyse ausgewiesener Corporate-Bond-Spezialisten”, erklärt Schubert.

Während die einzelnen Anleihen über eine klassische Bottom-up- sowie eine Relative-value-Analyse ausgewählt werden, orientieren sich die Portfolio Manager bei der Gewichtung der Bonitäten am Konjunkturzyklus: In Aufschwungphasen investieren sie vorwiegend in Anleihen mit Rating “BBB” und nutzen die 25%-Quote von Nachranganleihen im High-Yield-Segment aus, in Abschwungphasen hingegen liegt der Schwerpunkt auf Unternehmensanleihen mit bestmöglichem Rating. Dann können die Portfolio Manager temporär auch in erstrangige Anleihen investieren, um die Volatilität des Portfolios zu verringern.

Liquidität von Nachranganleihen hat sich deutlich verbessert

“Der Marktwert ausstehender Nachranganleihen im Euro-Investment-Grade-Bereich hat sich von 2014 bis 2019 auf rund 77 Mrd. EUR mehr als verdoppelt, sodass hier inzwischen ausreichend Diversifikationspotenzial und Liquidität besteht”, stellt Schubert fest. “Bantleon bietet Investoren mit dem Publikumsfonds Bantleon Select Corporate Hybrids den Zugang zu einer Assetklasse, die ähnliche Erträge wie High-Yield-Anleihen ermöglicht – mit dem Unterschied einer deutlich geringeren Ausfallwahrscheinlichkeit der Emittenten.”

Für sicherheitsbewusste Anleger optimiert

Bantleon Select Corporate Hybrids strebt attraktive Kursgewinne sowie hohe Zinserträge an. Über die aktive Einzeltitelauswahl gemäß Bantleons Bottom-up-Research-Prozess wird in Emittenten mit solider Bonität investiert, die einen attraktiven Ertrag aufweisen. Generell wird ausschließlich in Schuldner mit der Bonität Investment Grade investiert, auch wenn die Anleihe selbst über ein High-Yield-Rating verfügt. Der Investitionsgrad in Nachranganleihen wird in Krisenphasen aktiv gesteuert, um Verluste zu vermeiden und die Volatilität zu begrenzen. “Die Strategie eignet sich deshalb unter anderem für sicherheitsbewusste Anleger, die längerfristig höhere Zinserträge und Kursgewinne erwirtschaften wollen”, stellt Schubert fest.

Foto: Shutterstock