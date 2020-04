M&G verstärkt Vertriebsteam

M&G Investments stärkt seinVertriebsteam und ernennt Marc Schlamann (37) zum Sales Director für den deutschen und österreichischen Markt.

Schlamann ist seit 1.April von Frankfurt aus für die Betreuung und den Ausbau der Kundenbeziehungen mit Vermögensverwaltern, Vermögensverwaltungseinheiten von Banken und Sparkassen, unabhängigen Finanzdienstleistern und Maklerpools in Süddeutschland und Österreich zuständig. Er berichtet an Werner Kolitsch, Head of Germany and Austria bei M&G. Marc Schlamann stößt zu einem 32-köpfigen Team, das in der Frankfurter Niederlassung von M&G tätig ist. Neben dem Vertriebsteam – zuständig für das Retailgeschäft, den Wholesale-Vertrieb und die institutionellen Märkte – arbeiten vor Ort in Frankfurt ein 7-köpfiges Investment-und Origination-Team für das Real-Assets-Segment sowie weitere Mitarbeiter im Bereich Operations und Back-Office.

Werner Kolitschdazu: „Ich freue mich sehr, mit Marc Schlamann einen überaus erfahrenen Vertriebsprofi für unser Team gewonnen zu haben.In den letzten Jahren haben wir unser lokales Vertriebsteam mit Experten für sämtliche Kundensegmente bereits hervorragend aufgestellt, darunter auch mit einem deutschsprachigen Investmentspezialisten und einem Ansprechpartner für institutionelle Anleger. Marc Schlamanns Expertise wird uns dabei unterstützen, unsere Sales-Kapazitätenvoranzutreiben, die Beziehungen zu unseren Vertriebspartnern – vor allem zu Vermögensverwaltern und regional tätigen Banken – weiter auszubauenund unseren Kunden einen erstklassigen Service bieten zu können.“

Marc Schlamann verfügt über insgesamt 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie und ist seit mehr als 15 Jahren im Fondsvertrieb tätig. Er kommt von Columbia Threadneedle, wo er seit 2014 als Vertriebsleiter für die Betreuung von Vermögensverwaltern, Vermögensverwaltungseinheiten von Banken und Versicherungen, Dachfonds und Maklerpools zuständig war. Davor hatte er verschiedene Positionen im Vertrieb von Fidelity International inne. Marc Schlamann ist gelernter Bankkaufmann.

Foto: M&G