Ist der Aktienmarkt in Gefahr? Wie und warum investiert Andreas Beck, Gründer des Instituts für Vermögensaufbau, in Aktien und Staatsanleihen? Läuft die Weltwirtschaft wirklich so gut wie er glaubt und könnte Bitcoin nicht alles deutlich outperformen? All dies in der Folge "Marc spricht mit..." Andreas Beck.