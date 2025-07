Altcoins steigen im Windschatten von Bitcoin – doch wie nachhaltig ist die Rallye?

„Am 31. Dezember 2022 notierte die Aktie Nvidias an der US-Börse bei 136 US-Dollar. Am 26. Februar 2024, also nur etwas mehr als ein Jahr später, lag der Aktienkurs bei 788 US-Dollar, was einem Anstieg von rund 480 Prozent entspricht“, so Brice Prunas, Portfoliomanager des Oddo BHF Artificial …