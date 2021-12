Dividenden 2022: Raum für positive Überraschungen

Wir gehen davon aus, dass begünstigt durch das starke Wirtschaftswachstum im Rahmen der COVID-19-Erholung auch die Prognosen für die Dividendenzahlungen in 2022 sukzessive nach oben revidiert werden. Bisher sind die Konsensschätzungen für die Dividende je Aktie im Allgemeinen hinter den Ertragsschätzungen zurückgeblieben. Angesichts der starken Markterholung und des starken Gewinnwachstums im Jahr 2021 sind wir der Meinung, dass die Aktienmärkte in die Wachstumsphase übergegangen sind und vor allem durch das Gewinnwachstum angetrieben werden. Der damit einhergehende positive Gewinnrevisionszyklus sollte auch zu höheren Dividendenausschüttungen führen. Das Dividendenwachstum könnte also 2022 für positive Überraschungen sorgen.

Dies gilt auch für die Dividendenrendite. Denn im Aktienzyklus befinden wir uns gegenwärtig in einemÜbergang vom Hoffnungsmodus zu normalisiertem Wachstum, was in der Regel zu nicht deutlich weiter steigenden Aktienbewertungen führt. Für die Kursentwicklung entsteht darüber hinaus Gegenwind durch steigende Anleiherenditen sowie durch die Rotation von Growth zu Value. Die impliziten Dividendenrenditen erscheinen vor diesem Hintergrund als zu niedrig und das langfristige Dividendenwachstum als zu konservativ angesetzt.

Beim DAX erwarten wir analog zu den Konsensschätzungen ein Ausschüttungsvolumen von über 47 Mrd. EUR und eine Dividendenrendite von ca. 2,1 Prozent. Hier sehen in erster Linie Versicherungs- und Autowerte als auch Unternehmen aus dem Sektor Grundstoffe unter Dividendenaspekten attraktiv aus. Das makroökonomische Umfeld erscheint weiterhin günstig für positive Dividendenrevisionen.