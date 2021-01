„Erste Anzeichen eines Double Dips“

Was für ein Jahr! Für die Kapitalmärkte war 2020 nervenaufreibend, an den Börsen gab es eine Achterbahnfahrt von historischem Ausmaß. Was in der Erinnerung an das Börsenjahr mitunter zu kurz kommt: Auch der Markt für Börsengänge boomte. Die sogenannten IPOs (Initial Public Offerings) haben …