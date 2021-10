Ethenea: Fünf Favoriten für den Aktienmarkt

„Aktien sind langfristig die attraktivste Anlageklasse“, sagt Philip Bold, Portfolio Manager bei Ethenea. „Bei der Selektion einzelner Aktien ist es wichtig, Makroexpertise mit fundamentaler Einzelaktienanalyse zu kombinieren, um so strukturelle Gewinner zu identifizieren.“ Unter anderem auf die folgenden fünf Titel schaut der Fondsmanager des Ethna-Dynamisch derzeit.

Salesforce.com

Salesforce.com ist der Pionier des „Software as a Service“-Liefermodells und hat damit den Weg für die heutige Softwarebranche geebnet. Das Unternehmen bietet erstklassige Lösungen im Bereich des Kundenbeziehungsmanagements und erweitert seinen gesamtadressierbaren Markt – unter anderem durch Akquisitionen – stetig. Die jüngste Übernahme von Slack Technologies rief zwar Kritik von Marktteilnehmern hervor, jedoch hat Salesforce bereits in der Vergangenheit sein akquisitorisches Geschick unter Beweis gestellt. Auch dieses Mal wird Salesforce die Kritiker der Akquisition von dessen Sinnhaftigkeit überzeugen müssen. Die kürzlich stattgefundene Dreamforce-Konferenz hat dazu bereits einen Beitrag geleistet.

hGears

hGears ist ein kleines deutsches Industrieunternehmen, das vermutlich nur Wenigen bekannt ist, dessen Komponenten aber von Vielen verwendet werden. Das Unternehmen ist der europäische Marktführer für Präzisionsgetriebe und -komponenten, die in E-Bikes, Elektrofahrzeugen und anderen industriellen Anwendungen eingesetzt werden. Im Jahr 2020 war fast jedes zweite in Europa verkaufte E-Bike mit Komponenten von hGears ausgestattet. Mit dem Erlös aus dem Börsengang – das Unternehmen ist erst im Mai diesen Jahres an die Börse gegangen – plant hGears seine Produktionskapazitäten zu erhöhen, um seine Marktposition weiter auszubauen. Die Marktsegmente von hGears werden von starken strukturellen Trends getrieben: Nachhaltigkeit, Urbanisierung und Demografie.

Planet Fitness

Planet Fitness betreibt eine Kette von Fitnessstudios, insbesondere in den USA. Dank des auf dem Franchise-Prinzip basierenden Wachstumsmodells und der Mission, „Fitness durch den Abbau von Hemmschwellen sowie durch Erschwinglichkeit zu demokratisieren“ gewinnt das Unternehmen immer mehr Marktanteile. Obwohl Planet Fitness stark unter der Covid-19-Pandemie gelitten hat, zeigte der jüngste Quartalsbericht ermutigende Anzeichen einer Erholung. Langfristig ist Planet Fitness gut positioniert, um vom strukturellen Gesundheitstrend sowie von der erwarteten Konsolidierung der Fitnessbranche zu profitieren.

Vontier

Haben Sie schon einmal von einem „Cash-Compounder“ gehört? Vontier – ein US-amerikanisches Industrieunternehmen – gehört zu dieser Kategorie. Es akquiriert Unternehmen, die nachhaltige Wettbewerbsvorteile – vor allem in Oligopolmärkten – aufweisen, steigert deren operative Margen und reinvestiert die Cashflows, um weiteres anorganisches Wachstum zu generieren. Vontier ist eine Ausgründung von Fortive, einem weiteren US-amerikanischen Cash-Compounder, und hat – seit es im Oktober 2020 ein eigenständiges Unternehmen wurde – weitestgehend unter dem Radar der Marktteilnehmer operiert. Vontiers Spezialgebiet sind Mobilitätstechnologien, beispielsweise „Point-of-Sale“-Systeme an Tankstellen, GPS-Tracking und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge.

Paylocity

Paylocity ist ein Anbieter von cloudbasierten Lösungen für Personal- und Gehaltsabrechnungssoftware (HCM). Da die Softwarelösungen auf einer pro-Kopf-Basis abgerechnet werden, profitiert das Unternehmen nach der Pandemie von der Erholung des Beschäftigungsniveaus in den USA. Paylocity wächst, indem es Marktanteile von HCM-Altanbietern abgreift, kontinuierlich neue Module einführt und in angrenzende Segmente vordringt. Das Unternehmen vereint das Umsatzwachstum eines jungen, disruptiven Technologieunternehmens mit dem Margenprofil eines etablierten „Software as a Service“-Unternehmens.