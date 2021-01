Fidelity steigt in den Markt für Private Credit ein

Der globale Vermögensverwalter Fidelity International hat den neuen Geschäftsbereich „Private Credit“ gegründet. Dazu holt Fidelity erfahrene Spezialisten von MeDirect, einer digitalen paneuropäischen Bank im Besitz von AnaCap, an Bord.

An Fidelity wurde zugleich die Verwaltung des „Grand Harbour CLO 2019-1“-Fonds delegiert, der in europäische besicherte Schuldverschreibungen (CLOs) investiert. Fidelity wird weiterhin mit MeDirect zusammenarbeiten, um weitere strategische Möglichkeiten auszuloten.

Das Team wird auch bei Fidelity von Michael Curtis geleitet, der nach Stationen bei ICG, 3i und Alpstar Capital über mehr als 20 Jahre Erfahrung auf den europäischen Private-Credit-Märkten verfügt.

Unterstützt wird er durch die Kredit-Portfoliomanagerin Camille McLeod-Salmon und den CLO-Strukturierer Cyrille Javaux. Camille McLeod-Salmen hat über 14 Jahre Erfahrung in der Kreditanlage aus ihrer Tätigkeit für BNP IM und Fortis, für die sie vor ihrem Wechsel zu MeDirect tätig war.

Cyrille Javaux bringt 17 Jahre Erfahrung in Strukturierung, Anlage und Handel mit besicherten Darlehen mit, die er nach verschiedenen Stationen bei Großbanken durch seine Tätigkeit für Stormharbour, Hayfin & Cairn Capital gesammelt hat.

Michael Curtis, Camille McLeod-Salmen und Cyrille Javaux stehen ein Abteilungsleiter sowie ein Team aus sechs Kreditanalysten mit zusammen über 70 Jahren Erfahrung zur Seite. Der Wechsel des Teams zu Fidelity erfolgt im März 2021.

Micheal Curtis wird die Leitung des Bereichs „Private Credit Strategies“ übernehmen. Sein Team wird direkt an den globalen Chefanleger (Global Chief Investment Officer) von Fidelity, Andrew McCaffery, berichten.

Mit dem Spezialwissen, den Erfolgen und der Erfahrung des Teams will Fidelity sein Geschäft mit alternativen Anlagen voranbringen und dazu eine vollständige Palette von Private-Credit-Strategien entwickeln.

Andrew McCaffery, Global Chief Investment Officer von Fidelity International, kommentiert: „In den letzten zehn Jahren sind die Renditen aus traditionellen Ertragsquellen stark zurückgegangen. Manche dieser Produkte werfen inzwischen nur noch Negativrenditen ab. Private Credits können eine attraktive Möglichkeit zur Diversifizierung eines Portfolios sein und zudem langfristig ein höheres Rendite- und Ertragspotenzial bieten. Diese Anlageklasse wächst rapide, und eine Vielzahl von Strategien bietet Anlegern ein attraktives, sicheres Renditepotenzial sowie Zugang zu einzigartigen Performance-Treibern.

Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Michael Curtis und seinem Team von MeDirect. Mit ihrer Erfahrung und der bestehenden globalen Research-Plattform von Fidelity werden wir unseren Kunden attraktive Anlagelösungen bieten können. Die Rekrutierung des Teams ist ein wichtiger Meilenstein für Fidelity, da wir in den nächsten Jahren unsere Plattform für alternative Investments ausbauen wollen.“

Michael Curtis, Chief Investment Officer, MeDirect Group, sagt: „Bei MeDirect haben wir einen diversifizierten Privatkreditbereich aufgebaut, über den wir in eine Vielzahl von Darlehens- und Kreditprodukten investieren können. Auch Vermögensverwaltung im Bereich strukturierte Finanzierungen ist möglich. Wir sind begeistert vom erheblichen Potenzial, das wir für den Private-Credit-Markt sehen.

Anlagen an diesen Märkten sind die logische Weiterentwicklung der bestehenden Kapazitäten von Fidelity und ergänzen das erheblich vorhandene Know-how in der Kreditanlage. Die globale Anlageplattform von Fidelity verbunden mit der jahrelangen Erfahrung unseres Teams wird dafür sorgen, dass wir bestens aufgestellt sind, um das enorme Wachstumspotenzial in einer Vielzahl von Strategien zu nutzen.“

Arnaud Denis, Chief Executive Officer von MeDirect Group, sagt: „Dies ist ein wichtiger Meilenstein für MeDirect, das sich künftig wieder auf das Retail-Geschäft konzentrieren wird. Wir freuen uns, dass wir dank der Zusammenarbeit mit Fidelity eine hervorragende neue Heimat für die Mitglieder unseres Kreditteams gefunden haben, die dorthin wechseln. Michael Curtis und seinem Team möchte ich an dieser Stelle für ihren wertvollen Beitrag zum Unternehmenserfolg von MeDirect danken. Für die nächste Etappe ihrer Reise wünsche ich ihnen alles Gute.“