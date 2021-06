Union Investment: Engels geht, Köster kommt

„Wir freuen uns, dass wir mit Andreas Köster einen international erfahrenen und hoch anerkannten Fachmann gewinnen konnten, der seine umfassende Expertise in die erfolgreiche Investmentplattform unseres Hauses einbringen wird“, so Jens Wilhelm, verantwortlicher Vorstand von Union Investment für das Portfoliomanagement und Immobiliengeschäft. Köster leitet künftig das Fondsmanagementteam mit 300 Mitarbeitern und verantwortet die Strategie für ein Anlagevolumen von rund 306 Milliarden Euro.

Seit 2017 bei UBS Global Wealth Management

Der 52-jährige Köster war seit 2017 als CIO Global Asset Allocation weltweit für die strategische und taktische Asset Allocation des UBS Global Wealth Management verantwortlich. Zuvor war er von 2009 bis 2017 Head Multi Asset bei UBS Asset Management. In seinen früheren beruflichen Stationen war er von 1997 bis 2009 in verschiedenen leitenden Asset Allocation Positionen bei Schroders in London, AXA Investment Managers und der ADIG in Frankfurt erfolgreich tätig. Andreas Köster ist DVFA Analyst und ein CFA Charterholder. Außerdem hält er einen MBA der Brown University/USA und der IE/Spanien.

Andreas Köster tritt bei Union Investment die Nachfolge von Dr. Frank Engels an, der das Unternehmen nach langjähriger erfolgreicher Tätigkeit verlässt, um sich neuen Herausforderungen zu stellen. Sein Vertrag wird in beiderseitigem Einvernehmen vorzeitig aufgelöst.

Engels trat am 16. Januar 2012 als Leiter des Renten-Portfoliomanagements in die Union Investment Gruppe ein. 2014 wurde er Mitglied der Geschäftsführung der Union Investment Privatfonds GmbH und übernahm 2017 die Leitung des Multi Asset Bereichs. Seit 2018 verantwortet er zudem als Chief Investment Officer das gesamte Portfoliomanagement von Union Investment.

„Wir danken Dr. Engels für die sehr gute sowie vertrauensvolle Zusammenarbeit. Er genießt unsere volle Anerkennung für seine sehr wertvolle Arbeit für die Union Investment Gruppe. Wir bedauern seine Entscheidung sehr und wünschen ihm für die Zukunft beruflich und persönlich alles Gute und viel Erfolg“, so Wilhelm.