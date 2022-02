Aber „Grün“ allein schützt nicht vor Kurseinbrüchen

Nachhaltige Kundenzufriedenheit

Es hat sich gezeigt, dass zur langfristigen Kundenzufriedenheit neben einer positiven Performanceerwartung vor allem die Vermeidung langer und heftiger Verlustphasen beiträgt. Investments in Unternehmen, die Nachhaltigkeitskriterien erfüllen, erhöhen jedoch nicht per se die Renditechancen und schützen den Anleger vor allem nicht vor Kurseinbrüchen. So hat man bereits in der Vergangenheit gesehen, dass auch der Nachhaltigkeitsindex, MSCI World ESG Leaders, im Zuge der Finanzkrise von 2008 rund 54 Prozent an Wert einbüßte bzw. während des Corona-Crashs 33,80 Prozent an Wert verlor. Will man daher nicht nur mit gutem Gewissen investieren, sondern dabei auch risikoadjustierte Renditen erzielen, benötigt es eben Sorgfalt bei der Produktauswahl.

ESG Fonds mit integriertem Risikomanagement

Der quantitative Multi-Asset-Ansatz von ARTS Asset Management mit seinem stringenten Risikomanagement soll genau dies ermöglichen. Ein- bzw. Ausstiege erfolgen nach klaren Regeln, in Form eines transparenten Fahrplans – auch im Falle eines Crashs. Zeigt das Computersystem eine verschlechterte Marktlage an, wird die ESG-Aktienquote im C-QUADRAT ARTS Total Return ESG Fonds systematisch reduziert und kann sogar auf null Prozent heruntergefahren werden. Im Gegenzug wird in risikoarme, ebenfalls ESG konforme Staatsanleihen oder Geldmarktinstrumente umgeschichtet. So soll eine nachhaltige Wertentwicklung mit verringerter Volatilität auch in unruhigen Zeiten an den Börsen möglich sein. Denn ein ESG-Fonds ohne konsequentes Risikomanagement gleicht einem Auto mit Elektroantrieb ohne Sicherheitsgurt und Airbag. Im Falle eines Crashs drohen trotz geringerer Umweltbelastung schmerzhafte Schäden.

ISS ESG – ein nachhaltiger Partner

Die Selektion des nachhaltigen Anlageuniversums erfolgt durch Institutional Shareholder Services (ISS) ESG, der als Pionier in Sachen ESG-Investments gilt und heute zu den international führenden Ratingagenturen zählt. ISS ESG erstellt für jedes Unternehmen ein ESG Corporate Rating. Grundlage des Nachhaltigkeitsansatzes ist ein sogenannter „Best-in-Class“-Ansatz. Das heißt, es werden nur Aktien oder Anleihen von Unternehmen oder Staaten berücksichtigt, die in ihrer jeweiligen Branche oder Anlagekategorie besonders nachhaltig wirtschaften. Von vornherein ausgeschlossen sind Branchen wie Atomkraft, Rüstung oder fossile Brennstoffe. Ebenso tabu sind Unternehmen und Länder, die Arbeits- und Menschenrechte verletzen. Um anschließend die trendstärksten Aktien zu identifizieren, wertet das ARTS-Computersystem automatisiert jene mit dem höchsten Momentum – also dem größten Kurssteigerungspotenzial – für das Portfolio im C-QUADRAT ARTS Total Return ESG Fonds aus.

