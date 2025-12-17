Newsletter
Podcast
Videos
Suche

KI wird zum Wachstumstreiber über den Technologiesektor hinaus

Veröffentlichung: - Lesezeit 2 min
3D-Rendering, künstliche Intelligenz, KI-Forschung zur Entwicklung von Robotern und Cyborgs für die Zukunft des menschlichen Lebens. Digitale Datenauswertung und maschinelles Lernen für das Design von Computergehirnen.
Foto: Smarterpix/BiancoBlue
KI als segmentübergreifender Wachstumstreiber

Künstliche Intelligenz prägt die Kapitalmärkte längst nicht mehr nur über große Technologiewerte. Ihr wirtschaftlicher Einfluss reicht tiefer und stützt Wachstum und Investitionen in den USA. Vor dem Hintergrund geld- und fiskalpolitischer Weichenstellungen rückt 2026 eine neue Marktphase in den Fokus.

Die Künstliche Intelligenz (KI) hat sich von einem Investitionsthema, das primär auf Technologiegiganten fokussiert war, zu einem zentralen Treiber der wirtschaftlichen Resilienz der USA entwickelt – und dies trotz des diesjährigen makroökonomischen Gegenwinds. Ihr starker wirtschaftlicher Einfluss dürfte aufgrund von KI-Investitionen in Höhe von voraussichtlich 1,3 Billionen US-Dollar in den kommenden Jahren nachhaltig bleiben. Vor dem aktuellen geld- und fiskalpolitischen Hintergrund kann dieser neue Wachstumsmotor die Grundlage für eine anhaltende Aktienmarktrallye 2026 legen, von der ein breiteres Spektrum an Unternehmen als nur die dominierenden KI-Vorreiter profitiert.

Die KI prägt das aktuelle Investitionsumfeld maßgeblich: Unternehmen beschleunigen ihre KI-Investitionen trotz zyklischer Gegenkräfte und verzeichnen erhebliche Kurszuwächse. Zunächst stabilisierten die großen Technologieunternehmen den S&P 500 in volatilen Phasen. Daraus ist inzwischen eine breitere makroökonomische Entwicklung geworden.

Das könnte Sie auch interessieren:

KI-Ausgaben trugen im ersten Halbjahr 2025 knapp einen Prozentpunkt zum jährlichen BIP-Wachstum von 2,1 % bei. Zum Vergleich: Private Investitionen außerhalb der Technologiebranche haben das BIP im gleichen Zeitraum geschmälert. Die kräftigen KI-Ausgaben sorgten somit für eine insgesamt positive Investitionsentwicklung und unterstützten die gesamtwirtschaftliche Dynamik.

Dabei ist zu beachten, dass der Beitrag des Technologiesektors zum BIP überschätzt sein mag, etwa wenn der Importeffekt von Halbleitern und Computern nicht berücksichtigt wird. Diese kommen überwiegend aus Taiwan und China und mindern das BIP. Umgekehrt können die potenziellen Multiplikatoreffekte der KI – beispielsweise durch mehr Wohlstand, steigende Produktivitätsgewinne und Beschäftigungszuwächse – darauf hindeuten, dass der tatsächliche wirtschaftliche Einfluss von Technologie noch größer ist, als es die reinen BIP-Zahlen vermuten lassen. Unter dem Strich ist der ökonomische Fußabdruck der KI erheblich und scheint bislang nicht nachzulassen, da immer mehr Unternehmen substanzielle KI-Investitionen beabsichtigen.

Ausmaß und Zeitpunkt der Kapitalrendite von KI-Investitionen bleiben zwar unsicher. Gleichwohl deuten eine Lockerung der geldpolitischen Zügel, die Fiskalpolitik und eine nachlassende Handelsunsicherheit zusammen mit KI-Investitionen als neuem Wachstumstreiber auf ein insgesamt günstigeres makroökonomisches Umfeld für 2026 hin. Dies kann eine Aktienmarktrallye begünstigen, die sich von ein paar führenden KI-Vorreitern auf eine breitere Gruppe von Unternehmen ausweitet, die von konkreten und messbaren Vorteilen der KI-Akzeptanz profitieren.

Autorin Magdalena Ocampo ist Market Strategist bei Principal Asset Management.

Aktuelle Ausgabe der Cash:

Kostenloses ePaper abonnieren Print-Ausgabe abonnieren

Top-Ergebnisse bei Markt-Mediastudien

Weitere Artikel
Wissen, was los ist – mit den Newslettern von Cash.
JETZT ANMELDEN
Abonnieren
Benachrichtigen bei
0 Comments
Inline-Feedbacks
Alle Kommentare anzeigen
Versicherungen
Investmentfonds
Finanzberater
Immobilien
& Sachwertanlagen


Beitrag gedruckt von Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.: https://www.cash-online.de
URL zum Beitrag: https://www.cash-online.de/a/ki-wird-zum-wachstumstreiber-ueber-den-technologiesektor-hinaus-708803/

Copyright © 2025 by Cash.: Aktuelle News für Finanzvermittler, Bankberater & Anleger Wissen, was los ist, mit Cash. Das Fachmagazin für Finanznachrichten rund um Versicherungen, Investmentfonds, Immobilien, Sachwertanlagen & mehr.