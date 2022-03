Der Fintech-Gipfel: Wichtigste Köpfe der Szene treffen sich zur ersten Finance-Forward-Konferenz

Am 18. Mai 2022 bringt Finance Forward zum ersten Mal die wichtigsten Köpfe aus Fintechs, Insurtechs, Banken und Krypto-Welt zusammen. In Hamburg diskutieren wir über den Umbruch der Finanzwelt – freut euch auf diese Speaker.

Finance-Forward-Konferenz 2022: Wir gehen live!

Noch nie gab es so viele Deals, so hohe Summen und so spannende Gründungsgeschichten: 21,8 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in die europäische Fintech-Szene geflossen. Und bislang sieht es nicht danach aus, als würde sich das Funding-Klima für Finanz-Startups ändern. Die hohen Bewertungen dürften am Markt weitergezahlt werden.

Doch es gibt auch Grund zur Sorge: Die Bilanz der gehypten Fintech-Startups, die 2021 an die Börse gegangen sind, ist bislang ernüchternd. Gleichzeitig peilen einige große deutsche Finanz-Startups einen Börsengang an, darunter die beiden Banken N26 und Solarisbank – auch die Kreditplattform Smava wollte einmal an die Börse. Wie entwickelt sich die disruptivste Branche weiter?

Es ist höchste Zeit, die Branche auf einer Bühne zu versammeln. In 65 Tagen ist es so weit: Finance Forward geht endlich live. Sie kommen von Fintechs, Insurtechs, von Banken und aus Kryptoprojekten. Sie stehen für eine Finanzbranche im Umbruch. Was sind ihre Pläne? Was treibt sie an? Und wohin geht ihre Reise? In Vorträgen, Panels und Fireside-Chats lernen wir sie kennen und fordern ihre Ideen heraus – so neugierig, unterhaltsam und kritisch, wie ihr es von Finance Forward kennt.

Mit diesen Insidern diskutieren wir darüber am 18. Mai in Hamburg:

Eric Demuth, CEO von Bitpanda, hat mit seinem Startup aufgedreht. Mit der Trading-App lassen sich Kryptowährungen, Rohstoffe und seit kurzer Zeit auch Teilaktien handeln. Geldgeber bewerten die App mit mehr als vier Milliarden Dollar. Wie lange geht der Trading-Hype weiter?

Das Interesse ist groß, was sie als nächstes vorhat: Jessica Holzbach baute den Business-Banking-Anbieter Penta mit auf und werkelt nun im Hintergrund an einem neuen Vorhaben. Was wird von ihr folgen?

Fabian Spielberger hat das Schnäppchenportal Mydealz groß gemacht – und weitere Portale überall auf der Welt. Sein Unternehmen Pepper.com gehört zu den Hidden Champions aus Berlin, ein großer Erfolg ohne Millionen von Investoren. Spielberger verfolgt die globalen Fintech-Trends genau. Was sieht er kommen?

Auch Scalable Capital hat sich gewandelt. Aus dem größten europäischen Robo-Advisor ist ein vielversprechender Neobroker entstanden – mit Ambitionen in Europa. Gründer und Co-CEO Erik Podzuweit spricht über die Zukunft seines Fintechs.

Kaum ein anderes Startup hat sich so radikal geändert wie Nuri: Aus der Krypto-App Bitwala ist nun ein buntes Banking-Produkt geworden, das den Massenmarkt ansprechen soll. Die Chefin Kristina Walcker-Mayer ist gekommen, um diesen Wandel voranzutreiben. Kann das gelingen?

Als die DKB 2018 Arnulf Keese zum Chief Digital Officer machte, war das ein echter Fang: Der Mann führte bereits AOL Deutschland, das Bezahlverfahren Giropay und das DACH-Geschäft von Paypal. Kann er den Direktbank-Dino in eine neue Zeit führen?

Schon 2007 gründete Raffael Johnen den Peer-to-Peer-Kreditmarktplatz Auxmoney. Aus dem Fintech-Urgestein ist ein Unternehmen mit 300 Mitarbeitern geworden, das bis jetzt mehr als zwei Milliarden Euro an Krediten ausgezahlt hat.

Mit Ratepay hat Gründerin Miriam Wohlfarth eines der umsatzstärksten deutschen Fintechs aufgebaut, mittlerweile arbeitet sie am Finanzierungs-Fintech Banxware. Sie blickt auf fast 20 Jahre Erfahrung im Online-Payment zurück.

Die Finance-Forward-Konferenz

– am 18. Mai 2022

– in den Messehallen Hamburg

– parallel zum OMR-Festival

– Tickets gibt es hier