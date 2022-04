Lukrative Rückabwicklung 4.0

Recycling von Verträgen

Fakt ist, sofern die im Vertrag verankerte Widerspruchsbelehrung falsch ist, kann jeder Versicherte seiner Lebens- oder Rentenversicherung zeitlich unbegrenzt widersprechen. STAR FUND kauft den Rückabwicklungsanspruch gegen Sofortzahlung innerhalb von nur 2 Tagen vom Versicherungsnehmer ab – ohne Risiko und unabhängig vom Ausgang des Rückabwicklungsverfahrens. Die Prüfung, ob ein Vertrag für Modell STAR geeignet ist, erfolgt kostenlos und unverbindlich. Defizitäre Kontrakte – egal ob laufend, gekündigt oder ausgelaufen – werden recycelt, denn das verloren geglaubte Kapital fließt zurück an den Kunden. Mit dem zusätzlich von STAR FUND gezahlten Kaufpreis erlangt er unmittelbar Liquidität oder kann sein Kapital aufstocken. Entscheidend dabei ist, dass der der Rückkaufswert dem Kunden in voller Höhe zusteht. Das Unternehmen bietet mit seinem erfolgreichen Geschäftsmodell die Möglichkeit, Verluste oder hinter den Erwartungen zurückgebliebene Gewinne eines „Altprodukts“ wieder auszugleichen. Denn mittlerweile gibt es an den Kapitalmärkten wesentlich interessantere Anlagemöglichkeiten und ein breites Spektrum an nachhaltigen Finanzprodukten, die oft ein attraktiveres Standbein für die private Altersvorsorge darstellen.

60 Prozent – 60 Mio. Verträge

Modell STAR wird als B2B-Produkt vertrieben. Aktuell gibt es einen Marktanteil von 60 % potenziell am Markt existierenden Versicherungsgesellschaften. Das wiederum entspricht mehr als 60 Mio. möglicher Verträge hier im Land. Das Marktpotenzial ist also riesig. Der Fokus des Unternehmens liegt auf dem deutschen Markt, auch wenn die Rechtslage in einigen europäischen Ländern vergleichbar ist.

Um diese Variante der Rückabwicklung Verbrauchern nahe zu bringen, arbeitet STAR FUND mit einem großen Vertriebspartnernetzwerk zusammen. So setzen Versicherungsmakler, Finanzberater, Vermögensverwalter und Family Offices auf die zahlreichen Benefits. Der Rückkaufswert macht lange gebundenes Kapital frei, das von Asset Managern professionell und gewinnbringender an den Märkten angelegt werden kann. Und es gibt keinerlei Stornohaftung.

Quintessenz

Ziel ist es, sämtliche Forderungen gegen Versicherer ohne Vorliegen einer Rechtsschutzversicherung durchzusetzen. Firmeninterne Volljuristen arbeiten mit spezialisierten Anwaltskanzleien in ganz Deutschland zusammen und passen agil die rechtliche Strategie der Fallsetzung an. Der gesamte Rechtsprozess ist digitalisiert und macht sich verändernde rechtliche Anforderungen und die daraus resultierenden Rahmenbedingungen sofort sichtbar – ein Wettbewerbsvorteil bei Durchsetzung der Rechte.

Diese Möglichkeit des Forderungskaufs birgt ein enormes Potenzial. Mit dem Thema ergeben sich Gründe für die Bestands- und Neukundenansprache. Die Kunden verfügen sofort über Geld und tragen keinerlei Kosten oder Risiko.

Um die Sofortzahlung innerhalb von 2 Tage zu garantieren, sind sämtliche Prozesse digitalisiert. STAR FUND verfügt über Software-Tools, die den Transfer zur kostenlosen und unverbindlichen Prüfung von sämtlichen Verträgen und Daten schnell und einfach ermöglichen. Das lässt eine sofortige Rückmeldung über den Status der Bearbeitung zu.

