Multi Asset: Die Konstante

Die Welt scheint aus den Fugen geraten – zumindest die europäische. Der Krieg in der Ukraine beherrscht alles – natürlich. Andere Probleme und Herausforderungen verblassen hinter den Bildern, die uns rund um die Uhr aus der Ukraine präsentiert werden. Es fehlt schwer, sich auf den Alltag zu konzentrieren. Das gilt auch für die Anleger, die händeringend nach Orientierung suchen. Selten zuvor in der jüngeren Vergangenheit waren die Börsen derartig volatil. Geht es mit relativ positiven Nachrichten aus Verhandlungskreisen um mehr als zwei Prozent an einem Tag nach oben, so ist dies am nächsten bereits wieder verpufft und die Aktienmärkte geben ihre Gewinne des Vortags und darüber hinaus wieder ab. Selten zuvor war und ist die Sehnsucht der Anleger nach Konstanz und Stabilität so groß wie in diesen Tagen.

Aber es gibt sie noch. Und zwar in Form von dynamischen und flexibel gesteuerten Mischfonds. Sie leveln die Risiken und die Chancen in der Weise aus, dass das Kapital der Investoren erhalten bleibt und idealerweise auch noch ein Renditeplus dabei herausspringt. Der Carmignac Portfolio Patrimoine Europe tut genau das und bietet zusätzlich noch die Nachhaltigkeit als besonderen Mehrwert. Eine Konstante in diesen Zeiten.