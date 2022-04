Schmerzhafte Korrektur am Anleihenmarkt

Gestiegene Strom- und Gaspreise bringen Unternehmen in Bredouille und treiben die Inflation

Der europäische Strommarkt ist weiterhin in Aufruhr, die Rekordpreise halten aber nicht nur Verbraucher in Atem. Exemplarisch anhand von zwei Unternehmen in Europa - die deutsche Uniper und die französische EDF analysiert Dr. Volker Schmidt, Senior Portfolio Manager bei Ethenea Independent …