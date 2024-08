Zinssenkung der Fed in Sicht: So könnten die Märkte reagieren

Da die Zinsen in den kommenden Monaten wahrscheinlich sinken werden, stellt sich die Frage, welche Sektoren des Aktienmarktes nach der ersten Zinssenkung typischerweise gut abschneiden. Für die Sektoranalyse haben wir diese in zyklische und defensive Gruppen eingeteilt, basierend auf ihrer Sensitivität gegenüber dem Gesamtmarkt. Zyklische Sektoren wie Technologie outperformen typischerweise, wenn der Markt steigt, fallen jedoch auch stärker, wenn der Markt fällt. Unsere Analyse zeigt, dass defensive Sektoren nach der ersten Zinssenkung durch die Fed tendenziell besser abgeschnitten haben als ihre zyklischen Pendants. Dies ist besonders während Rezessionen offensichtlich, da Investoren nach Bereichen des Marktes suchen, die am wahrscheinlichsten einem schwächeren Wachstumsumfeld standhalten und von aggressiveren Zinssenkungen profitieren.

Im Gegensatz dazu schneiden die meisten zyklischen Sektoren in den ersten drei Monaten nach der ersten Zinssenkung typischerweise schlecht ab, insbesondere wenn die Zinssenkung während einer US-Rezession erfolgt. Doch ein Jahr nach Beginn des Lockerungszyklus liefern zyklische Sektoren üblicherweise stärkere Renditen.

Zunächst findet ein Ausverkauf zyklischer Werte aufgrund der Zinssenkung statt, was wahrscheinlich auf das schwächere Wachstums- und Inflationsumfeld zurückzuführen ist. Aber irgendwann werden diese Marktbereiche wieder attraktiv, da die Aktienbewertungen dieser Titel günstiger werden und Investoren erwarten, dass die Zinssenkungen die wirtschaftliche Aktivität und die Unternehmensgewinne ankurbeln. Allerdings haben sowohl der Finanzsektor als auch der Konsumgütersektor in den ersten Monaten nach der ersten Zinssenkung generell gut abgeschnitten.

Der Momentum-Stil war im Durchschnitt der am besten performende Bereich des Marktes während vergangener Zinssenkungszyklen. In etwas geringerem Maße haben Qualitäts- und Wachstumsaktien während Zinssenkungszyklen typischerweise positive Renditen erzielt. Wachstums-, Qualitäts- und Momentumaktien schneiden schlechter ab, wenn der Zinssenkungszyklus in Rezessionen erfolgt. Dies könnte daran liegen, dass Investoren in defensivere Marktbereiche wie den Minimum-Volatility-Stil (min. vol.) umschichten.

Angesichts unserer grundlegenden Einschätzung, dass es in den USA keine Rezession geben und die Fed im September eine Zinssenkung vornehmen wird, ist es wahrscheinlich, dass Momentum-, Wachstums- und Qualitätsaktien outperformen werden. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit unserer Analyse dieser Aktienstile in einem Niedriginflationsumfeld. Gleichzeitig werden defensive Sektoren im Vergleich zu ihren zyklischen Pendants voraussichtlich auch in einem Umfeld, in dem die Zinsen gesenkt werden, sich gut entwickeln.