Asiatische Anleihen: Renditechancen im Niedrigzinsumfeld

Anleger, die sich negativen Renditen entziehen wollen, bietet der asiatische Rentenmarkt Chancen. Um die damit verbundenen Möglichkeiten zu nutzen, müssen die Investoren mit spezifischen Risiken und den Auswirkungen von Richtungsentscheidungen und politischem Geplänkel zurechtkommen. Ein Kommentar von Von Arthur Lau, CFA, Managing Director, Co-Head of Emerging Markets Fixed Income, Head of Asia ex-Japan Fixed Income, Senior Portfolio Manager, PineBridge Investments, Hong Kong.

Asiatische Anleihen verzeichneten in der ersten Jahreshälfte 2019 starke Zuflüsse. Obwohl asiatische Anleihen in globalen Benchmarks noch immer unterrepräsentiert sind, erkennen Investoren zunehmend ihre Diversifikationsvorteile. Im Gegensatz zu einem verbreiteten Irrglauben, ist der asiatische Rentenmarkt kein Hochzinsmarkt mit hohem Beta und hoher Volatilität.

Ein stabiler Markt macht asiatische Anleihen attraktiver

In den letzten fünf Jahren hat sich die Sharpe Ratio (eine Kennzahl für die volatilitätsbereinigte Rendite) asiatischer Anleihen laut Bloombergs rollierendenFünfjahresdaten zum 30. Juni 2019 mit 1,59 im Vergleich zu anderen großen Anlageklassen weltweit (US Investment Grade Credit: 0,99, Emerging Markets US-Dollar: 0,94 und US-Aktien: 0,88) sehr gut behauptet. 1 Ein Grund dafür ist die starke inländische Investorenbasis, die den asiatischen Rentenmarkt versteht.

Überdies weisen asiatische Anleiheemittenten im Vergleich zu ihren Konkurrenten in den Schwellenländern und sogar einigen der entwickelten Märkte tendenziell sehr niedrige Verschuldungsgrade (Corporate Net Leverage) und hohe Zinsdeckungsgrade (Interest Coverage) auf.

Dies ist ein weiterer Grund, warum der asiatische Markt in der Lage war, eine so hohe Sharpe Ratio über verschiedene Konjunkturzyklen hinweg zu liefern, einschließlich einiger wichtiger Makroereignisse in den letzten fünf Jahren.

Seit der asiatischen Finanzkrise 1997 gab es im asiatischen Investment-Grade- Anleihenuniversum keine Ausfälle. Neben der hohen Kreditqualität trägt das hohe Maß an systematischer staatlicher Unterstützung einiger Emittenten, insbesondere staatlicher Unternehmen, zur Stabilität des Marktes bei. Wenn also Marktvolatilität besteht, wird unserer Ansicht nach der asiatische Rentenmarkt für langfristig orientierte institutionelle Investoren attraktiver.

Handelsunsicherheit und geldpolitische Schwenks erfordern selektives Handeln

Zwei Themen standen dieses Jahr am asiatischen Rentenmarkt im Vordergrund: Verschiebungen in der Geldpolitik und der Handelsstreit zwischen den USA und China.

Der Schwenk zur Lockerung der Geldpolitik durch die US-Notenbank und einige asiatische Zentralbanken sorgte für einen positiven Hintergrund für asiatische Anleihen. Da Anleihen aus entwickelten Märkten negative bis vernachlässigbare Renditen bieten, wird es schwieriger, höher verzinsliche asiatische Anleihen zu ignorieren.

Asiatische Renten- und Devisenmärkte bleiben kurzfristig unruhig

Andererseits gehen wir angesichts der Unsicherheit über den Handelsstreit zwischen den USA und China davon aus, dass die asiatischen Renten- und Devisenmärkte auf kurze Sicht unruhig bleiben werden. Die chinesische Währung ist eine Ankerwährung auf dem Weltmarkt.

Seite 2: Wie der Handelskonflikt bei Investments in Asien zu bewerten ist