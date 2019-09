Baloise verbessert Nachhaltigkeitsrating

Im Rahmen der Nachhaltigkeitsaktivitäten der Baloise wird die “Responsible Investment (RI)”-Policy mit Geltungsbereich für die Versicherungsgelder ab dem 1. Januar 2020 auch auf alle selbst verwalteten Produkte für Drittkunden angewendet. Insgesamt werden die Fortschritte in Sachen Nachhaltigkeit vom Markt positiv gewürdigt. So erhielt die Baloise unter anderem von MSCI ein höheres Nachhaltigkeitsrating.

Das Thema Nachhaltigkeit hat bei der Baloise eine lange Tradition. So hat sie schon im Jahr 1995 die vom Umweltprogramm der Vereinten Nationen formulierte Versicherungserklärung zur nachhaltigen Entwicklung unterzeichnet. Für die Baloise haben nachhaltige Entwicklung und das Versicherungs- und Finanzdienstleistungsgeschäft wesentliche Gemeinsamkeiten:

Langfristiges Handeln und der verantwortliche Umgang mit Risiken und Ressourcen. Neben der damit verbunden langfristigen Sicherung der eigenen Geschäftstätigkeit, will die Baloise auch ihre Rolle als Corporate Citizen (Unternehmensbürger) aktiv wahrnehmen.

Ausweitung der Baloise Responsible Investment Strategie

Als langfristig orientierter Vermögensverwalter ist die Baloise überzeugt, dass die Integration von Nachhaltigkeitskriterien in den Anlageprozess das Risiko-Rendite-Profil positiv beeinflusst. Bereits seit längerem hält sich die Baloise u.a. an die Ausschlussliste des Schweizer Vereins für verantwortungsbewusste Kapitalanlagen (SVVK-ASIR).

Um das Engagement gegenüber den Baloise Kunden, Aktionären und Mitarbeitenden zu stärken, wurden 2018 die Principles for Responsible Investments (PRI) unterzeichnet. Zudem ist die Baloise Mitglied des Netzwerks Swiss Sustainable Finance (SSF).

Anfang des Jahres hat die Baloise für das Asset Management eine “Responsible Investment” (RI)-Policy für Neuinvestitionen bei den Versicherungsgeldern verabschiedet. Die RI-Policy regelt die Integration von Umwelt- und Sozial-Kriterien sowie Kriterien der Unternehmensführung in Investitionsentscheidungen.

Bis zum 1. Januar 2020 wird die Responsible Investment Policy auf alle von Baloise Asset Management selbst verwalteten Produkte für Drittkunden ausgeweitet. Somit werden die bestehenden Anstrengungen im Bereich des verantwortungsbewussten Investierens weiter gestärkt. Die Kundinnen und Kunden der Baloise erhalten durch die Erweiterung der «Responsible Investment» Policy den Vorteil einer nachhaltigen Anlagestrategie. Die Umstellung umfasst Produkte mit einem Volumen von 6.4 Mrd. CHF (per 30. Juni 2019).

Verbesserung des Nachhaltigkeitsratings

Die Baloise wurde überdies von MSCI Inc. im Juli 2019 von BB auf BBB hochgestuft. Dabei wurden insbesondere auch die Verbesserungen im Bereich “Responsible Investment” gewürdigt. Die Ratingskala reicht von CCC am unteren Ende über B, BB, BBB über A, AA bis AAA am oberen Ende.

Mit dem BBB Rating befindet sich die Baloise nun über dem branchenüblichen Rating von BB, in dem sich 33% der Unternehmen des Sektors «Multi-Line Insurance & Brokerage CH» befinden. MSCI ESG Research ist der weltweit grösste Anbieter von Nachhaltigkeitsanalysen und Ratings im Bereich Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG).

Foto: Baloise