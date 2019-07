EZB: Was es mit den Anleihekäufen auf sich hat

In der letzten Woche konnte der Alternative Investmentfonds (AIF) ImmoChance Deutschland 7 Renovation Plus (ICD 7 R+) veröffentlichen, dass er erfolgreich ein Immobilien-Portfolio bestehend aus Liegenschaften in den Städten Siegen, Fulda und Lingen für deutlich über EUR 30 Mio. an einen institutionellen Investor verkaufen konnte.