Geldanlage in Edelfisch?

Haben Sie es schon gewusst? Die Aufzucht von Zander, dem begehrten Speisefisch, ist eine erfolgversprechende und nachhaltige Geldanlage und die richtige Antwort auf eine ökologisch äußerst bedenkliche marine Aquakultur mit Netzgehegen, überfischte Weltmeere und die steigende Nachfrage nach Frischfisch.

So gibt es nur ein Handvoll Firmen, die sich mit der Aufzucht des schmackhaften Raubfisches in geschlossenen Räumen (indoor aquakultur) beschäftigen und erfolgreich das scheue Tier aus der Familie der Barsche in speziellen Anlagen vermehren.

Unternehmensbeteiligung als Genussrechte

Die Deutsche Edelfisch DEG GmbH & Co II KG aus Berlin hat sich auf dieses Nischenprodukt spezialisiert und konzipiert und baut Zuchtanlagen, die den deutschen als auch weltweit steigenden Bedarf an frischem Zander decken soll – wirtschaftlich sinnvoll und im industriellen, lohnenswerten Maßstab. Investoren, die sich an dem Unternehmen beteiligen wollen, können über “Genussrechte” eine Beteiligung am Unternehmen erwerben (Mindesteinlagesumme: 1.000 Euro) und erhalten im Schnitt 7,5 Prozent Jahreszins auf ihre Einlage. Plus 3% Gewinnbeteiligung.

Der Zander ist der größte barschartige Süßwasserfisch Europas und sehr begehrt. Seine Vorkommen sind stark begrenzt und das Zanderangeln ist mit dem Angeln von Karpfen oder Hecht kaum vergleichbar. Auf diesen Fisch zu angeln ist für Petrijünger eine Herausforderung. Nimmt der lauernde Räuber ein ihm unbekanntes Geräusch wahr, so ist er extrem vorsichtig und lässt den Köder unberührt. Dennoch wird die natürliche Aufzucht aus Sicht des Naturschutzes durch Aussetzen an manchen Gewässern kritisch gesehen.

Wildfang deckt nicht Bedarf

Durch seine Vorliebe für kleine Fische kann er Kleinfischarten gefährlich werden. Ein Dilemma, wenn der betroffene Fisch einen wichtigen Bestandteil des betroffenen Ökosystems darstellt. Dabei gilt der Zander als wertvoller Speisefisch mit besonders festem, weißem Fleisch – und grätenfreien Filets.

Was Angler und Vereine an Wildfang abliefern, deckt bei weitem nicht den Bedarf. Deshalb sieht das Berliner Aquakultur-Unternehmen Deutsche Edelfisch ihren Platz in der Aufzucht des begehrten Speisefisches, da die große Nachfrage hohe Renditen und einen wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit in der Fischzucht versprechen.

