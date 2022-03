Geflüchtete aus der Ukraine aufnehmen: Was ist zu beachten

Die ersten Geflüchteten aus der Ukraine sind in Deutschland angekommen. Unabhängig von ihrer Nationalität soll die Aufnahme schnell und unbürokratisch ablaufen und unabhängig vom Pass erfolgen. Was Betroffene nun am schnellsten benötigen, ist eine Unterkunft. Was es bei der Aufnahme von Geflüchteten aus der Ukraine zu beachten gilt.