G.U.B. Analyse: „A+“ für Primus Valor ICD 11 R+

Das Hamburger Analysehaus G.U.B. beurteilt den alternativen Investmentfonds ImmoChance Deutschland 11 Renovation Plus (ICD 11 R+) mit insgesamt 82 Punkten. Das entspricht dem G.U.B. Urteil "sehr gut" (A+).

Der Fonds plant – vornehmlich über Objektgesellschaften – die Investition in deutsche Wohn- und Gewerbeimmobilien, wobei mindestens 75 Prozent des investierten Kapitals auf Wohnimmobilien entfallen müssen. Der besondere Fokus liegt dabei auf Mittelzentren und auf Objekten, deren Renditepotenzial durch gezielte Sanierungen und Renovierungen sowie systematische und energetische Aufwertungen gesteigert werden kann. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 Euro plus drei Prozent Agio.

Stärken/Chancen

Als „Stärken/Chancen“ des Fonds beurteilt die G.U.B. an erster Stelle die langjährige branchenspezifische Erfahrung des Managements. Die bisherigen Ergebnisse der Vorläuferfonds belegen den Zugang von Primus Valor zum speziellen Zielmarkt sowie die Fähigkeit zur erfolgreichen Umsetzung des Konzepts. Demnach wurden nach aktuellen Angaben von Primus Valor bislang drei Emissionen erfolgreich wieder beendet. Drei weitere Fonds befinden sich in Auflösung. Nach den aktuellen Auflösungsszenarien werden bei allen drei Fonds nach Laufzeiten von etwa elf, zwölf bzw. 13 Jahren Gesamtauszahlungen (inklusive Rückführung der Einlage) zwischen 200 und 300 Prozent erwartet. Bei einem weiteren der noch laufenden Fonds liegen die Auszahlungen zum 31. Dezember 2019 nach Objektverkäufen deutlich über der Prognose, in den anderen Fällen erreichen sie die Planwerte.

Positiv beurteilt die G.U.B. zudem, dass bei Bestandsobjekten gegenüber Neubau verringerte Baurisiken bestehen (nur Renovierung/Modernisierung), eine Risikomischung geplant ist und Auslands- oder Wechselkursrisiken entfallen, da die Investition nur in Deutschland erfolgen. Zudem ist die Nachfrage nach Wohnimmobilien weiterhin generell groß, die eigene Wertschöpfung des Fonds im Zuge von Sanierung/Renovierung/Optimierung der Objekte reduziert den Einfluss der allgemeinen Marktentwicklung und bei energetischer Sanierung wird auch eine Verbesserung der Nachhaltigkeit erreicht.

Schwächen/Risiken

Als „Schwächen/Risiken“ sieht die G.U.B. die Konzeption als Blind-Pool, ein hohes Einstiegsniveau nach anhaltendem Preisanstieg sowie recht hohe Kosten. Zudem ist die Ergebnisprognose teilweise ambitioniert und die Übertragbarkeit des Anteils unter Umständen vertraglich eingeschränkt.

Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH gehört wie Cash. und Cash. Online zur Cash. Media Group. Die vollständige G.U.B. Analyse steht auf www.gub-analyse.de zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Risikohinweis/Haftungsausschluss: G.U.B. Analysen sind kein Angebot und keine Aufforderung zur Investition und bieten keine Garantie vor Verlusten. Geschlossene AIFs enthalten stets auch Risiken bis zum Totalverlust der Einlage, unter Umständen auch darüber hinaus. Das G.U.B. Urteil ist kein Bonitätsrating, sondern es resultiert aus einer Bewertung, Gewichtung und Gegenüberstellung von Chancen und Risiken, die nach Einschätzung der G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH bei dem beurteilten Fonds bestehen. Grundlage einer etwaigen Beteiligung ist ausschließlich der vollständige Verkaufsprospekt inklusive der darin enthaltenen Risikohinweise sowie ggf. weitere Informationen, die vom Anbieter oder Vermittler zur Verfügung gestellt werden. Die G.U.B. Analyse Finanzresearch GmbH übernimmt keinerlei Gewähr oder Haftung. Weitere wichtige Hinweise zur G.U.B. Analyse inklusive Informationen zur Analysesystematik und zu Interessenkonflikten finden Sie auf gub-analyse.de bzw. in der vollständigen Analyse.

Frühere Entwicklungen, Prognosen und Simulationen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Entwicklungen. Die steuerliche Behandlung hängt auch von den persönlichen Verhältnissen des jeweiligen Anlegers ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.