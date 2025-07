Premium-Immobilien Hamburg: Angebot steigt, Preise fallen

Als Grundlage der Untersuchung dienten die Zahlen von ImmoScout24 zum Hamburger Premiumimmobiliensegment für Häuser sowie Eigentumswohnungen, worunter die teuersten zehn Prozent der auf ImmoScout24 inserierten Angebote gefasst wurden, teilt Dahler mit.

Demnach lag der Referenzwert (also die untere Grenze) für die oberen zehn Prozent für Eigentumswohnungen bei 10.002 Euro pro Quadratmeter und für Häuser bei 9.067 Euro pro Quadratmeter (siehe Grafiken unten). Somit weise Hamburg nach München die zweithöchsten Schwellwerte für die Premiumwohnungen der Top-7-Städte auf, so Dahler.

Den Angaben zufolge zeigte sich im Premiumsegment des Hamburger Wohnimmobilienmarkts im zweiten Quartal 2025 auf Anbieter- und auch auf Interessentenseite mehr Enthusiasmus. So wurde sowohl ein Anstieg der Anzahl der auf ImmoScout24 inserierten Angebote (plus 19 Prozent zu Q1-2025) als auch bei der durch ImmoScout24 registrierten Interessentenanfragen für ein Immobilienexposé (plus 13 Prozent zu Q1-2025) verzeichnet.

Im Vergleich zum Vorjahresquartal (also zweites Quartal 2024) stieg die Angebotsanzahl ebenfalls an – um rund zehn Prozent. Das sei ein Anzeichen für einen längerfristigen Marktimpuls durch die Anbieter, so Dahler. Währenddessen sank der Angebotspreis der Hamburger Premiumwohnungen im Median um rund zwei Prozent auf 11.393 Euro pro Quadratmeter.

Weniger Interessenten im Häusermarkt

Im Premiumhäusermarkt stieg im zweiten Quartal 2025 die Anzahl der auf ImmoScout24 inserierten Angebote um rund 31 Prozent an. Auf Interessentenseite sank die Summe der registrierten Interessentenanfragen hingegen um circa 34 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahresquartal stieg in Q2-2025 die Anzahl der Inserate um rund 13 Prozent, während hier ebenfalls ein Rückgang der Interessentenanfragen – um rund 28 Prozent – zu verzeichnen war. Der durch ImmoScout24 erfasste Angebotspreis belief sich im Median auf 10.431 Euro pro Quadratmeter und lag damit rund sechs Prozent unter dem Niveau des Vorquartals.

„In Hamburg vollzog sich im ersten Halbjahr des Jahres 2025 eine zweigeteilte Entwicklung. Während der Premiumwohnungsmarkt von einem wachsenden Angebot und Nachfrage profitiert, zeigte sich im Premiumsegment des Häusermarktes Zurückhaltung auf Interessentenseite“, kommentiert Florian Freytag-Gross, CEO bei Dahler.

Aufgrund des wachsenden Angebots auf dem Markt hätten nun potenzielle Käufer wieder verstärkt die Möglichkeit zu selektieren. „Somit sind die ImmoScout24-Daten auch ein Ausdruck eines Aushandlungsprozesses von Interessenten und Anbietern. Im Premiumwohnungsmarkt werden aufgrund des wachsenden Angebots sowie der erhöhten Nachfrage perspektivisch mehr Abschlüsse erwartet, während im Premiumsegment des Häusermarktes die Nachfrage weiterhin über dem insgesamt geringen Angebot bleiben könnte“, so Freytag-Gross.