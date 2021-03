Immac kauft vier Objekte für vier neue Fonds

Im ersten Quartal dieses Jahres standen zwei Bundesländer im Transaktionsfokus der auf Pflegeimmobilien spezialisierten Immac: Vier Ankäufe wurden in Niedersachsen und Sachsen zum Abschluss gebracht. Immac will damit zwei Publikums- und zwei Spezial-AIFs bestücken.

Bei den jüngsten Objektankäufen handelt es sich um zwei Pflegeheime im niedersächsischen Delligsen und Friedeburg, sowie um zwei Anlagen für Betreutes Wohnen in Leipzig und Eilenburg in Sachsen, teilt Immac mit. Mit den beiden Letzteren erwarb das Unternehmen erstmals zwei Immobilien für Betreutes Wohnen, ohne direkte Anbindung an ein stationäres Pflegeheim. Das Investitionsvolumen für die genannten Objekte lag bei rund 45 Millionen Euro.

Die Senioren-Residenz Lindenhof in Delligsen liegt im Landkreis Holzminden inmitten der beliebten Freizeit- und Erholungsregion Leinebergland. Der „Lindenhof“ wurde laut Immac 2008 als vollstationäre Pflegeeinrichtung erbaut und bietet 80 Pflegeplätze, die sich auf 48 Einzel- sowie 16 Doppelzimmer aufteilen. Betreiberin bleibt ein Unternehmen der Alloheim-Gruppe auf Basis eines neu abgeschlossenen 20-jährigen Pachtvertrages.

Bei dem zweiten Objekt in Niedersachsen handelt es sich um das „Haus Friedeburg“. Friedeburg ist eine Gemeinde und ein staatlich anerkannter Erholungsort im Landkreis Wittmund. Haus Friedeburg, erbaut 2004, bietet mit 37 Einzelzimmern sowie 12 Doppelzimmern aktuell insgesamt 61 vollstationäre Pflegeplätze. Die bestehende Einrichtung soll erweitert und ausgebaut werden, um der hohen Nachfrage nach adäquater Pflege- und Betreuungsangeboten entsprechen zu können. Betreiberin des Haus Friedeburg wird ein Unternehmen der Convivo-Gruppe sein, die den Angaben zufolge bereits seit vielen Jahren als verlässlicher Partner von Immac agiert.

Erstmals betreutes Wohnen

Im Bundesland Sachsen hat Immac erstmals zwei Anlagen für Betreutes Wohnen erworben: In Leipzig und Eilenburg wurden 144 Wohneinheiten bzw. 148 Wohneinheiten erworben. Beide Objekte profitieren von den günstigen und nachhaltigen Standortfaktoren, dem hohen Nachfragepotenzial im jeweiligen Einzugsgebiet sowie dem hohen Modernisierungsgrad beider Einrichtungen. Die bisher etablierte Betreiberin, eine regional ansässige und inhabergeführte Betreibergruppe wird auch in Zukunft Betreiberin beider Wohnanlagen sein. Insbesondere mit den Transaktionen in Sachsen trage Immac dem steigenden Bedarf an ambulanten Wohn- und Betreuungsformen Rechnung.

Mit dem Erwerb verfolgt Immac der Mitteilung zufolge die Emission von vier geschlossenen Immobilienfonds. Davon sollen je zwei als Publikums-AIF und als Spezial-AIF durch die Immac Immobilienfonds GmbH vertrieben werden.

Foto: Immac