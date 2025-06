Reinhard Straub verlässt Dr. Klein

Straub, der als selbständiger Berater aktiv bleiben will, war seit Ende 2009 im Hypoport-Konzern tätig. Nach seinem Start in der Niederlassung München übernahm er rasch bundesweit Verantwortung für alle Standorte sowie den Bereich Ratenkredit. Ab 2012 leitete er das Franchise-System und verantwortete die Sparten Baufinanzierung und Ratenkredit. 2016 wurde er in den Vorstand der Dr. Klein Privatkunden AG berufen.

„Wir sehen Veränderungen stets als Chance, Strukturen neu zu denken“, betont Neumann. Mit dem Wechsel nutze man die Gelegenheit, den Vertrieb strategisch neu aufzustellen.