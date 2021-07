Makler-Provision: Mündliche Verträge nicht mehr rechtskräftig

Die Angst vor den Folgen der Covid-19 Pandemie scheint vollends in Vergessenheit zu geraten und die Rallye am Markt für Wohnimmobilen hält an. In näherer Zukunft scheint einer Fortsetzung dieser Entwicklung auch nichts im Wege zu stehen, meint die Baufinanzierungsvermittlung Hüttig & Rompf AG.