Ökorenta gibt weiteren Publikumsfonds in den Vertrieb

Die Ökorenta-Gruppe aus dem Ostfriesischen Aurich ist mit ihrem aktuellen Beteiligungsangebot im Vertrieb. Der Portfoliofonds Ökorenta Erneuerbare Energien 12 geschlossene Investment GmbH & Co. KG setzt das Konzept der Vorgängerfonds fort.

Der Investmentfokus des risikogemischten Fonds liegt wie bei den Vorgängern auf der Windenergie in Deutschland, teilt Ökorenta mit. Der Anteil der Solarenergie – auch an internationalen Standorten – soll jedoch höher gewichtet werden als zuvor, „um die Chancen starker Solarmärkte weltweit auf breiterer Ebene zu nutzen“.

Die Beteiligung an dem Alternativen Investmentfonds (Publikums-AIF) ist ab einer Mindestzeichnung von 10.000 Euro zuzüglich Agios möglich. Bei einer geplanten Laufzeit von 8,5 Jahren nach Vollinvestition dürfen Anleger eine prognostizierte Auszahlung von 141 Prozent vor Steuern inkl. Rückzahlung des eingesetzten Kapitals erwarten. Bis zum 30. September 2021 ist eine Vorabverzinsung anteilig in Höhe von 3,5 Prozent p.a. vorgesehen.

Investitionsquote über 92 Prozent

Das angestrebte Fondsvolumen beträgt 15 Millionen Euro und kann bis auf 25 Millionen Euro erhöht werden. Die Investitionsquote liegt bei über 92 Prozent. Wie bei den Ökorenta-Fonds üblich, sollen die Investitionen bereits während der Platzierungsphase beginnen, damit das Anlegerkapital zeitnah seine Arbeit aufnimmt.

„Unsere Portfoliofonds erfüllen gerade auch in Zeiten nervöser Finanzmärkte die Bedürfnisse der Anleger nach realer Wertschöpfung, Solidität, und Nachhaltigkeit. Nicht zuletzt investieren sie mit den Erneuerbaren Energien in einen Wirtschaftsbereich, der weltweit zu den bedeutendsten Zukunftsbranchen gehört“, so Jörg Busboom, Geschäftsführer Ökorenta.

Neben den Renditechancen bietet der Ökorenta Erneuerbare Energien 12 Anlegern der Mitteilung zufolge ein echtes „Impact Investing“ mit messbarer ökologischer Wirkung. Denn die Erneuerbaren Energien zählen nachweislich zu den wichtigsten Instrumenten im Kampf gegen die Erderwärmung. Eine Beteiligung in Höhe von zum Beispiel 20.000 Euro an dem Fonds bewirke, dass jährlich rund 45 Tonnen CO2 eingespart und 19 Dreipersonen-Haushalte mit sauberem Strom versorgt werden können.

