Patrizia baut mit Meerblick bei Barcelona

Der Immobilien und Investment Manager Patrizia hat im Auftrag seiner institutionellen Kunden ein schlüsselfertiges Wohnbauprojekt mit jeweils einem Gebäude in Badalona und Esplugues de Llobregat im Großraum Barcelona erworben.

Der Kaufpreis lieg bei 52 Millionen Euro, teilt Patrizia mit. Nach Abschluss der Bauarbeiten Ende 2023 wird das Projekt 128 Wohneinheiten umfassen, die zur Vermietung bestimmt sind. Die Gebäude werden über eine Fläche von 7.300 Quadratmeter in Esplugues und 7.100 Quadratmeter in Badalona verfügen. Die beiden Orte liegen etwa 20 Kilometer voneinander entfernt am süd-westlichen beziehungsweise nord-östlichen Stadtrand von Barcelona.

Mit den beiden Wohnimmobilien baut Patrizia die Präsenz im spanischen Mietwohnungssegment weiter aus. Diese jüngste Akquisition folgt auf den Kauf eines schlüsselfertigen Projekts in Alcobendas in Madrid. Das Wohnportfolio von Patrizia in Spanien umfasst mittlerweile mehr als 60.000 Quadratmeter und hat einen Wert von über 250 Millionen Euro. Insgesamt managt Patrizia auf der iberischen Halbinsel Assets von rund 1,45 Milliarden Euro.

Ein Projekt, zwei Standorte

Das Gebäude in Esplugues de Llobregat entsteht Patrizia zufolge im Viertel Finestrelles, das an die Stadt Barcelona angrenzt und nur wenige Gehminuten vom Universitätsviertel und dem Stadtteil Les Corts entfernt ist. Das Gebäude umfasst 69 Wohneinheiten sowie wie ein Schwimmbad und eigene Grünflächen.

Die Immobilie in Badalona befindet sich in der Avenida d’Eduard Maristany, die an den Strand und den Jachthafen von Barcelona grenzt und ebenfalls nur wenige Gehminuten von der Stadtgrenze entfernt ist, insbesondere von der Diagonal Mar und der Strandpromenade des Viertels Poblenou. Es entstehen 59 Wohneinheiten. Neben einem Schwimmbad sowie Grünflächen wird das Objekt im Erdgeschoss auch über eine Gewerbefläche von 650 Quadratmetern verfügen.