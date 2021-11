Real I.S. kauft Wohnkomplex in Dublin für Spezialfonds

Der Asset Manager Real I.S. AG hat den Wohnkomplex „Knockrabo“ in Dublin (Irland) für den Spezial-AIF „Real I.S. Wohnen I“ erworben. Verkäufer ist Bain Capital.

Es ist der erste Ankauf des alternativen Investmentfonds (AIF) außerhalb Deutschlands, teilt Real I.S. mit. Der im September 2020 fertiggestellte Wohnkomplex umfasst vier freistehende Apartmentblöcke mit jeweils vier bis fünf Stockwerken. Die Gesamtmietfläche von 5.905 Quadratmetern verteilt sich auf 63 Wohneinheiten, die sich aus Zwei- bis Vierzimmerwohnungen sowie aus neun Penthouses zusammensetzen. Außerdem gehören zu dem Wohnensemble insgesamt 93 Pkw-Stellplätze. Die Immobilie wurde nahezu voll vermietet übernommen.



Das „Knockrabo“ befindet sich im Süden Dublins in circa sieben Kilometer Entfernung zum Stadtzentrum. Neben diversen Bildungseinrichtungen für alle Altersgruppen, zum Beispiel eine der besten Mädchenschulen der irischen Hauptstadt direkt gegenüber, gibt es Real I.S. zufolge in der näheren Umgebung zahlreiche Sport- und Freizeiteinrichtungen sowie mehrere Einkaufsmöglichkeiten.



„In Dublin besteht noch immer ein Nachfrageüberhang, was Wohnimmobilien angeht. Das ist einer der Gründe, weshalb wir Dublin für den ersten Ankauf außerhalb Deutschlands für diesen Fonds ausgewählt haben“, sagt Axel Schulz, Global Head of Investment Management bei der Real I.S. AG und ergänzt: „Im Vergleich mit anderen europäischen Märkten können in Irland höhere Renditen erzielt werden. Auch das macht den Standort für unsere Investoren interessant. Die hohe Qualität der modernen Gebäude sowie die attraktive Lage sind weitere Vorteile der Immobilie.“

Der Ankaufsprozess hat Cushman & Wakefield begleitet. Über den Kaufpreis wurde der Mitteilung zufolge Stillschweigen vereinbart.