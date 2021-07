Umfrage: Eigene Ferienimmobilie dank Corona beliebter denn je

Die Corona-Krise hat den Wunsch nach einer eigenen Ferienimmobilie deutlich verstärkt: In einer aktuellen Umfrage geben rund ein Fünftel der Befragten (20,3%) an, dass die Pandemie ihr Interesse am Besitz eines Ferienhauses spürbar gesteigert hat.

In der Altersgruppe der 30- bis 39-Jährigen ist dieser Wunsch sogar noch stärker ausgeprägt (28,7%). Gerade bei dieser Altersgruppe, so zeigt eine repräsentative Umfrage der Berliner Co-Owning-Plattform Myne Homes, hat die Corona-Krise das Interesse am eigenen Ferienhaus stark ansteigen lassen.

„Dieser Trend bestätigt unser Geschäftsmodell und das Ziel, den Zugang zur eigenen Ferienimmobilie zu erleichtern“ erklären Fabian Löhmer und Nikolaus Thomale, die Gründer von Myne Homes.

Jüngere favorisieren eigene Ferienimmobilie

Insgesamt zeigt fast die Hälfte aller Befragten (45,2%) grundsätzlich Interesse am Besitz einer eigenen Ferienimmobilie. In der Altersgruppe der 30- bis 49-Jährigen sind es mehr als 50 Prozent. Konkret kann sich im Durchschnitt jeder zehnte Befragte vorstellen, eine Ferienimmobilie auch in Miteigentum (ab 50.000 Euro) zu erwerben.

In der Altersgruppe der 30 bis 39-Jährigen liegt der Anteil sogar bei knapp 15 Prozent. „Indem wir Miteigentum an Ferienimmobilien bereits ab 50.000 Euro ermöglichen, bieten wir der jungen Generation und Nutzern der Sharing-Economy die Möglichkeit, sich ihren Traum von der eigenen Ferienimmobilie zu erfüllen“, so Löhmer und Thomale.

Nord- und Ostsee als Standorte weit vorne

Was die bevorzugte Region angeht, so liegt die Nord- und Ostsee ganz weit oben im Standort-Ranking der Deutschen: 27,5 Prozent der Befragten träumen von einer eigenen Ferienimmobilie an der deutschen Nord- oder Ostseeküste, gefolgt vom deutsch-sprachigen Alpenraum (14,2%), Italien (11,2%) und Spanien (10,5%).

Italien-Sehnsucht in Bayern

Etwas anders ist das Bild in Bayern und Baden-Württemberg, wo die Alpenregionen ganz oben auf der Beliebtheitsskala der Regionen stehen. In Bayern ist außerdem – wen wundert´s – die Italien-Sehnsucht besonders stark ausgeprägt: Fast jeder fünfte befragte Bayer (19,3%) wünscht sich dort ein Ferienhaus.

Diese Ergebnisse sind Teil einer repräsentativen Umfrage, bei der im Zeitraum vom 14. bis 19. Juli deutschlandweit zwischen 2.500 und 10.000 Personen über 18 Jahren zu ihren Wünschen und Präferenzen rund um den Besitz von Ferienimmobilien befragt wurden.