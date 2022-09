Intreal mit neuem Geschäftsfeld

Die Intreal steigt in das Geschäftsfeld Real Estate Private Debt ein. Künftig wird der Administrationsspezialist über seine Tochtergesellschaft in Luxemburg, die Intreal Luxembourg S.A., auch Immobilienkreditfonds als AIFM und Zentralverwalter anbieten.

Die Intreal reagiert damit auf die hohe Nachfrage nach Real Estate Private Debt Fonds. Verantwortet wird das neue Geschäftsfeld von Tim Kiefer, Geschäftsführer der Intreal Luxembourg S.A. seit Februar 2022. Herr Kiefer verfügt über große Erfahrung in diesem Segment.

Tim Kiefer kommentiert: „Real Estate Private Debt Funds sind zwar nur ein kleiner Teil des Debt-Fund-Universums, aber in den vergangenen Jahren konnte dieses Segment ein starkes Wachstum verzeichnen. Vor allem die Nachfrage vonseiten institutioneller Investoren ist ungebrochen hoch. Das Wachstum setzt sich auch – trotz der jüngst gestiegenen Zinsen – fort.“

Rudolf Kömen, Geschäftsführer der Intreal Luxembourg S.A., ergänzt: „Für Immobilienkreditfonds ist Luxemburg the place to be. Im internationalen aufsichtsrechtlichen Vergleich sind diese Fonds hier sehr gut zu realisieren. Die Luxemburger Vehikelvielfalt bringt die notwendige Flexibilität mit. Wir sind derzeit mit verschiedenen Assetmanagern im Gespräch, die Kreditfonds mit uns auflegen wollen. Ich rechne in Q1/2023 mit einem ersten Fonds.“

Die Intreal Luxembourg S.A. hat ein spezialisiertes Team gebildet, das die Vergabe von Krediten und ihre Verwaltung am Standort Luxemburg übernehmen wird. Das Haus ist auch IT-technisch optimal vorbereitet. Mit der SAP-Darlehensverwaltung (CML) verfügt es über ein Zusatzmodul zur Buchhaltungssoftware. „Damit kann die Intreal Luxembourg als einer der wenigen Anbieter am Markt eine dezidierte Darlehensverwaltung und ein umfangreiches Reporting vorweisen“, erläutert Tim Kiefer.

Darüber hinaus plant die Intreal Luxembourg, ihre aufsichtsrechtlichen Lizenzen auszuweiten. Aktuell befindet sie sich im Zulassungsverfahren für die AIFM-Lizenzen für die Assetklassen Immobiliendachfonds und Infrastruktur. Die Genehmigungen werden für 2023 erwartet. Auch hier gibt es schon erste Kundenanfragen.