Project Investment startet Platzierung von Fonds 22

Der Immobilienmanager Project Investment hat einen neuen Alternativen Investmentfonds (AIF) aufgelegt. Mit "Metropolen 22" setzt das Bamberger Investmenthaus seine 2016 gestartete Fondsreihe fort, mit der Privatanleger sich an Immobilienentwicklungen mit Schwerpunkt Wohnen in ausgewählten Metropolregionen beteiligen.

In mindestens acht verschiedene Immobilienentwicklungen in wenigstens drei Metropolregionen wird Metropolen 22 die Einlagen investieren, kündigt Project Investment an. Geplant ist ein Zielkapital von 50 Millionen Euro, es kann durch die Geschäftsführung bei Bedarf auf bis zu 250 Millionen Euro erhöht werden.

Infrage kommen Investitionen in Metropolregionen mit einer Kernstadt als deren Mittelpunkt mit mehr als 200.000 Einwohnern und einem Einzugsbereich im Umland und/oder weiterer Städte von insgesamt mehr als 500.000 Einwohnern, vorzugsweise an den Investitionsstandorten Berlin, Hamburg, München, Nürnberg, Rheinland und Rhein-Main. Mit dem eingebrachten Eigenkapital baut die Project Immobilien Gruppe als Asset Manager des Unternehmenverbunds überwiegend Neubauwohnungen, die an Eigennutzer und Kapitalanleger verkauft werden. Die Beimischung von Gewerbeimmobilien ist vorgesehen.

Mindestanlage 10.000 Euro

Privatanleger können den neuen Publikums-AIF ab einer Einmalzahlung von 10.000 Euro zuzüglich fünf Prozent Ausgabeaufschlag zeichnen. Dabei hat der Anleger die Wahl zwischen dem von Project empfohlenen Modell der Ertragsthesaurierung mit Reinvestition der während der Laufzeit erzielten Gewinne und zwei gewinnunabhängigen Entnahmevarianten von entweder vier oder sechs Prozent des gezeichneten Kommanditkapitals pro Jahr.

Die Aufnahme von Fremdkapital auf Ebene der Investmentgesellschaft wie auch der Beteiligungsgesellschaft ist untersagt. Auf Ebene der Immobilienentwicklungsgesellschaft kann der Asset Manager beispielsweise zum Zweck staatlich geförderten Wohnungsbaus sowie zur Entwicklung nachhaltiger Gebäude auch Wohnimmobilienprojekte mithilfe von Förderprogrammen der öffentlichen Hand realisieren. In diesem Rahmen ist der begrenzte Einsatz von Fremdkapital zulässig.

Zwei Startobjekte vorselektiert

Konzeptionsbedingt handelt es sich um einen Blind Pool. „Die beiden Wohnimmobilienentwicklungen Wendenschlossstraße in Berlin und Deutenbacherstraße 3 in Nürnberg haben wir als mögliche Erstinvestitionen des Metropolen 22 identifiziert“, sagt Christian Grall, Geschäftsführer der Project Vermittlungs GmbH. „Mit steigendem Eigenkapitalvolumen werden wir die Investmentpipeline unseres AIF weiter ausbauen, so dass wir die Streuungsquote von acht Projekten zügig erreichen“, so Grall weiter.

Das Laufzeitende von Metropolen 22 datiert auf den 30. Juni 2032. Vorzeitige Kapitalrückzahlungen (außer etwaige gewinnunabhängige Entnahmen) sind ab 1. Februrar 2030 möglich. Die Platzierungsfrist endet am 30. Juni 2024. Für die Einwerbung des Mindestkapitals von 15 Millionen Euro gibt die Project Vermittlungs GmbH eine Platzierungsgarantie ab. Frühzeichner erhalten einen Bonus von vier Prozent.