AS Gruppe führt Crowdinvestment zurück – und plant „in Richtung Kapitalmarkt“

Die AS Unternehmensgruppe Holding hat nach eigenen Angaben pünktlich und vollständig zum Stichtag eine emittierte Vermögensanlage zuzüglich Zinsen an ihre Anleger zurückbezahlt. Trotz veränderter Marktbedingungen bleibe das Unternehmen auf Wachstumskurs.

Der Projektentwickler, Bestandshalter und Wohnungsprivatisierer aus Berlin hatte über die Online-Plattform IFunded (jetzt Planet Home Investment AG) eine festverzinsliche Unternehmensbeteiligung in Form eines Nachrangdarlehens mit qualifiziertem Rangrücktritt für ein noch zu sanierendes Denkmalprojekt in Magdeburg begeben.

Alle Wohnungen des Projekts „Neustädter-Hof“ seien innerhalb eines Monats in 2021 vollständig abverkauft worden, teilt die AS Gruppe mit. Die Wohnanlage befinde sich derzeit in der letzten Phase der Kernsanierung. Der Fertigstellungstermin könne, trotz der „widrigen Umstände“ am Markt und in der Branche (Materialpreiserhöhungen und Lieferengpässe), „problemlos eingehalten werden“.

Kapitalanleger konnten sich zu sechs Prozent Verzinsung pro Jahr beteiligen. Die Laufzeit betrug nur 18 Monate. Zu den Anlegern zählten private und institutionelle Investoren, so die Mitteilung.

Weiterhin auf Wachstumskurs

Die Unternehmensgruppe befindet sich nach eigenen Angaben auch in 2022, trotz stark veränderter Marktbedingungen, weiterhin auf Wachstumskurs und plant „für künftige Ankaufsfinanzierungen auch den Schritt in Richtung Kapitalmarkt“. Andreas Schrobback, Gründer und CEO: „Wir werden unsere Akquisitionen von Wohnanlagen und Portfolios – auch und besonders vor dem Hintergrund des derzeitigen Marktumfeldes und im Hinblick auf die Zins- und Inflationsentwicklung – regional stark erweitern.“

Daneben teilt das Unternehmen mit, fünf weitere Mehrfamilienhäuser Magdeburg mit insgesamt 27 Wohneinheiten erworben zu haben. Die Gebäude entstanden in den 30er Jahren in Massivbauweise im Magdeburger Ortsteil Buckau auf einem etwa 1.435 Quadratmeter großen Grundstück. Die Wohnungen verfügen über eine vermietbare Fläche von insgesamt 2.006 Quadratmetern. Zwischen 2012 und 2013 wurden die Gebäude komplett saniert. Das Objekt wurde den Angaben zufolge Off-Market von einem privaten Bestandshalter akquiriert.