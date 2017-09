Jamestown beendet Fonds 28

Der US-Immobilienfonds-Anbieter Jamestown löst seinen Fonds 28 nach kurzer Laufzeit mit einer zweistelligen Rendite für deutsche Anleger auf. Auch der Platzierungserfolg des aktuellen Fonds ist beachtlich.

Der Jamestown 28 war nach einer Mitteilung des Unternehmens bis Ende 2013 von über 7.500 Anlegern mit 384 Millionen US‑Dollar Eigenkapital ausgestattet worden und hatte drei Investitionsobjekte erworben. Zwei davon waren bereits verkauft worden.

Aus dem Verkauf des Bürokomplexes Lantana in Santa Monica erhielten die Anleger Mitte Dezember 2016 50 Prozent des Eigenkapitals zurück und Ende Mai 2017 weitere 47 Prozent aus dem Verkauf des Immobilienportfolios Millennium. Aus dem dritten Investitionsobjekt, dem Geschäftshaus Milk Studios in New York, erhielten die Fondsanleger vor einigen Tagen die Schlusszahlung von 23,85 Prozent des investierten Eigenkapitals, so die Mitteilung.

Über eine halbe Milliarde US-Dollar für Fonds 30



Daraus ergibt sich ein Überschuss von 15,85 Prozent über das investierte Eigenkapital inklusive Agio. Hinzu kommen einer mittleren Fondslaufzeit von 3,19 Jahren ab 1. Januar 2014 jährliche Ausschüttungen von 5,25 Prozent bezogen auf das jeweils investierte Eigenkapital. Aus Verkaufsgewinn und jährlichen Ausschüttungen errechnet sich ein Gesamtergebnis von durchschnittlich 10,21 Prozent pro Jahr vor Steuern.

Bis Ende 2017 steht noch der Fonds Jamestown 30 zur Zeichnung offen, den das Unternehmen vor fast genau einem Jahr in die Platzierung gegeben hat. Bisher haben sich daran rund 9.000 Anleger mit über 500 Millionen US-Dollar Eigenkapital beteiligt, so die Mitteilung. Die ersten Investitionen werden in den nächsten Monaten erwartet. (sl)

Foto: Jamestown