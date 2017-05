Solvium bringt zwei neue Wechselkoffer-Direktinvestments

Solvium Capital gibt zwei neue Vermögensanlagen für Direktinvestments in Wechselkoffer in den Vertrieb. Die Angebote sehen eine Mietlaufzeit von fünf Jahren vor, die Anleger frühestens nach 36 Monaten kündigen können.

Bei normaler Laufzeit ist eine Rendite von jährlich bis zu 4,41 Prozent nach IRR (interner Zinsfuß) erzielbar, teilt Solvium mit. Die beiden Angebote unterscheiden sich im Alter der Wechselkoffer, in der Höhe der Mietzahlungen sowie im Verkaufs- und Rückkaufspreis. Im Vergleich zu den Vorgängerangeboten können Anleger durch zwei Rabatte höhere Renditen von bis zu 4,69 Prozent jährlich erzielen, so die Mitteilung.

Die Objekte sind beim Angebot Euro Wechselkoffer Select 3 maximal 18 Monate alt, beim Angebot Euro Wechselkoffer Select 4 bis zu fünf Jahre. „Es sind mittlerweile unsere Angebote 5 und 6 nach der Änderung des Vermögensanlagengesetzes. Mit dem Vorgänger haben wir schon im März 2016 den ersten Prospekt für eine Vermögensanlage in Wechselkoffer in den deutschen Markt gebracht“, so Geschäftsführer André Wreth. „Als besondere Highlights bietet Solvium einen Frühzeichnerrabatt sowie einen Rabatt für Kunden, die durch das Einverständnis zur Online-Korrespondenz per E-Mail dazu beitragen, den administrativen Aufwand und die Versandkosten bei Solvium zu reduzieren. Ein Sonderkündigungsrecht nach drei Jahren sorgt für die zusätzliche Attraktivität der Produkte.“

Wechselkoffer sind Transportbehälter für Lkw und Bahn. Sie sehen ähnlich aus wie Container, haben aber etwas andere Maße und verfügen über ausklappbare Standbeine. Sie wurden Anfang der 1970er Jahre von der deutschen Spedition Dachser für europäische Standards entwickelt. Die Grundfläche ist an die Maße von Europaletten angepasst. Wechselkoffer sind dementsprechend vorwiegend in Deutschland und den angrenzenden Nachbarstaaten für den Versandhandel unterwegs.

Für Investoren bietet der Markt laut Co-Geschäftsführer Marc Schumann Sicherheit und Chancen: „Der Versandhandel in Deutschland boomt, getrieben durch den Online-Handel. Unsere Investoren zahlen Euro, die Mieter von Wechselkoffern zahlen die Miete in Euro, der Rückkaufpreis wird in Euro gezahlt. Es gibt also keinerlei Wechselkursrisiko.“ (sl)

Foto: Solvium