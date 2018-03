Wealthcap steigt ins Geschäft mit Wohnimmobilien ein

Der Asset Manager Wealthcap und das Münchner Immobilienunternehmen Domicil haben eine langfristige, strategische Partnerschaft zur Entwicklung von Investitionsstrategien im Segment Wohnimmobilien vereinbart, zunächst für institutionelle Anleger.

Die beiden Unternehmen arbeiten bei Residential Investments exklusiv zusammen, um ihre Stärken entlang der Wertschöpfungskette optimal zu ergänzen, teilt Wealthcap mit.

„In den nächsten drei Jahren wollen wir rund eine Milliarde Euro in Wohnobjekte investieren. Mit Domicil haben wir den perfekten Partner gefunden, der uns mit hochwertigen Objekten an Zukunftsstandorten versorgen wird. Wir selbst werden unsere Stärken im Portfolio- und strategischen Assetmanagement einbringen, um attraktive Investitionsstrategien für institutionelle Anleger zu entwickeln und zu platzieren“, erklärt Gabriele Volz, Geschäftsführerin von Wealthcap.

Erstes Portfolio im zweiten Halbjahr 2018



Die erste gemeinsame Lösung für institutionelle Investoren mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro ist bereits in Vorbereitung. Das Portfolio soll im zweiten Halbjahr 2018 in den Vertrieb starten.

Wealthcap übernimmt als Kapitalverwaltungsgesellschaft die wirtschaftliche Performanceverantwortung der Investments inklusive Strukturierung, Vertrieb, Portfoliomanagement und strategischem Assetmanagement. Dies umfasst die abschließende Entscheidung über Transaktionen sowie die Einbringung in den alternativen Investmentfonds (AIF). Investitionen zur Weiterentwicklung der Objekte obliegen der Zustimmung von Wealthcap. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft übernimmt den Budgetprozess, die Liquiditätssteuerung, das Risikomanagement sowie das Kundenmanagement.

Die Domicil Real Estate Group agiert in der Kooperation als Investment Manager mit einem etablierten Netzwerk für laufende Wohn-Investments für Wealthcap. Domicil übernimmt in der Kooperation die Bereiche Transaction mit Sourcing, An- und Verkauf sowie das kaufmännische und technische Assetmanagement. (sl)

Foto: Wealthcap