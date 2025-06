G.U.B. Analyse: „A+“ für Fonds ImmoChance Deutschland 14 Renovation Plus

Der Fonds plant – vornehmlich über Objektgesellschaften – Investitionen in deutsche Wohn- und Gewerbeimmobilien, wobei nach Ablauf der Investitionsphase mindestens 75 Prozent des investierten Kapitals auf Wohnimmobilien entfallen müssen. Der besondere Fokus liegt dabei nach den Anlagebedingungen auf Mittelzentren, es sind aber auch Investitionen in Oberzentren geplant. Im Vordergrund stehen Bestands-Immobilien mit Aufwertungspotenzial; auf Neubauten dürfen bis zu 40 Prozent des investierten Kapitals entfallen.

Konkrete Objekte standen zum Zeitpunkt der Prospektherausgabe noch nicht fest. Inzwischen hat der Fonds in Aschaffenburg ein Projekt mit zwei Mehrfamilienhäusern (Baujahr 1969) mit insgesamt 22 Wohnungen erworben.

Kapitalverwaltungsgesellschaft (KVG) ist die Alpha Ordinatum GmbH, die über den Gesellschafterkreis mit Primus Valor verbunden ist. Weitere Unternehmen der Primus Valor Gruppe übernehmen Aufgaben rund um Erwerb, Verwaltung und Verkauf der Objekte. Die Mindestbeteiligung liegt bei 10.000 Euro plus drei Prozent Agio.

Stärken/Chancen

Als „Stärken/Chancen“ beurteilt die G.U.B., dass das Management über langjährige branchenspezifische Erfahrung verfügt und sechs frühere Emissionen bereits erfolgreich abgeschlossen hat. Ein weiterer Fonds befindet sich in Abwicklung.

Positiv bewertet die G.U.B. daneben die bereits erfolgte Anbindung des ersten Objekts in Aschaffenburg, die angestrebte Risikomischung sowie die Beschränkung von Baurisiken bei Bestandsobjekten auf Renovierung/Modernisierung. Zudem entfallen durch in Investition nur in Deutschland Auslands- oder Wechselkursrisiken.

Die Nachfrage nach Wohnungen ist generell weiterhin hoch, vor allem im unteren Preissegment. Die eigene Wertschöpfung des Fonds im Zuge von Sanierung/Renovierung reduziert den Einfluss der allgemeiner Marktentwicklung. Zudem führt energische Sanierung zu einer Verbesserung der Nachhaltigkeit. Das Marktpreisniveau für den Objektankauf ist generell gesunken und zeigt zuletzt Zeichen einer Stabilisierung.

Schwächen/Risiken

Zu den „Schwächen/Risiken“ zählt die G.U.B., dass es sich überwiegend noch um einen Blind-Pool handelt und die Ergebnisprognose teilweise ambitioniert ist. Zudem sind die Kosten recht hoch, die Übertragbarkeit des Anteils ist unter Umständen vertraglich eingeschränkt und es bestehen generelle unternehmerische sowie Marktrisiken.

