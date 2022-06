Sehen wir derzeit die dümmste Energiepolitik der Welt? Gibt Deutschland seinen Wohlstand immer weiter ab und warum ist Russland der größte Profiteur unserer Misere? Was bedeutet der Gas-Notfallplan der Bundesregierung für uns und müssen wir uns auf weitere Inflation/Preisschocks vorbereiten? All das bespricht Börsenexperte Marc Friedrich in einer neuen Folge "Finanzielle Intelligenz"!