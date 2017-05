GDV: Fast jede zehnte Schadenmeldung ist dubios

Laut einer Sonderauswertung des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) weisen neun Prozent der gemeldeten Schäden in der Kraftfahrt-, Haftpflicht- und Sachversicherung Ungereimtheiten auf.

Der Analyse zufolge liegt der Anteil so genannter “Dubiosschäden” in der Haftpflichtversicherung bei 16 Prozent, in der Sachversicherung bei neun Prozent und in der Kraftfahrtversicherung bei sieben Prozent. Für die Sonderauswertung wurden nach Angaben des GDV mehrere tausend Schadenfälle begutachtet.

“Natürlich ist die weitaus überwiegende Mehrheit unserer Kunden ehrlich und nicht jede dubiose Schadenmeldung ist ein Fall von Versicherungsbetrug”, sagte Roland Stoffels, Vorsitzender der Kommission Kriminalitätsbekämpfung im GDV. “Nichtsdestotrotz müssen Versicherer dubiose Schadenfälle eingehender prüfen und auf diese Weise Versicherungsbetrug entgegentreten.”

Insgesamt gehen die Schaden- und Unfallversicherer davon aus, dass Versicherungsbetrüger jedes Jahr einen wirtschaftlichen Schaden in Höhe von vier bis fünf Milliarden Euro verursachen. “Die Ergebnisse der Sonderauswertung decken sich mit unserer bisherigen Schätzung, wonach zehn Prozent der Schadenzahlungen von Betrügern gefordert werden”, so Stoffels. (kb)

Foto: Shutterstock