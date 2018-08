Die Rente ist sicher – bis 2025! Und dann?

Die Mieten in Deutschlands Großstädten steigen rasant, am stärksten in Berlin: Um 104 Prozent zogen dort die Preise seit 2008 an. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Marktanalyse von Immowelt, in der die Mietpreise aller 14 deutschen Städte mit über 500.000 Einwohnern verglichen wurden.