Getsafe will Krankenversicherer herausfordern

Das Heidelberger Insurtech Getsafe bringt eine modulare Zahnversicherung auf den Markt. Das Start-up verspricht einfache Bedienung, niedrige Kosten und keinen Verwaltungsaufwand. Man wolle die Krankenversicherer herausfordern und “blase zum Angriff”, heißt es in einer Pressemitteilung von Getsafe.

Das Basispaket soll 5,90 Euro im Monat kosten – eine feste Vertragslaufzeit gibt es laut Getsafe nicht, die Police sei täglich kündbar. Um auch größere Zahnbehandlungen und Leistungen im Bereich Zahnersatz (zum Beispiel Implantate) in Anspruch nehmen zu können, könne der Schutz jederzeit modular erweitert werden.

Weitere Produkte angekündigt

Der Abschluss der Versicherung sowie die Erstattung der Leistungen erfolgen nach Angaben des Insurtechs vollautomatisiert über die Getsafe-App. Der Kunde fotografiere mit dem Smartphone seine Zahnarztrechnung ab. In den meisten Fällen könne die Leistung dann direkt und ohne Wartezeiten erstattet werden.

In den kommenden Monaten will Getsafe weitere Versicherungsprodukte im Gesundheitsbereich, aber auch in den Bereichen Sach- und Lebensversicherung auf den Markt bringen. (kb)

Foto: Getsafe