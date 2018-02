JDC Group plant Initial Coin Offering

Die JDC Group, München, plant die Ausgabe eines Utility Tokens (sogenanntes “Token Generating Event” – TGE) im zweiten Quartal 2018, was einem Initial Coin Offering (ICO) entspricht. ICOs sind in letzter Zeit zu einer neuen Finanzierungsquelle für Unternehmen – hauptsächlich Startups – geworden, die Token auf Grundlage der Blockchain- Technologie ausgeben.

“Es ist an der Zeit, dass endlich ein etabliertes Unternehmen in Deutschland die Möglichkeit der Blockchain-Technologie entdeckt, um die Vorteile an seine Kunden weiterzugeben. Durch die Ausgabe unseres Krypto-Tokens Blocx (BCX) und dem mit ihm verbundenen Mehrwert können wir umgehend die größte Krypto-Community in Deutschland aufbauen. Davon profitieren bestehende und neue Kunden, unsere Partner, unsere Berater und Vermittler sowie alle Investoren”, sagt Stefan Bachmann, Chief Digital Officer der JDC Group und Co-Initiator des JDC B-LAB.

Erfolg hängt vom Nutzen ab

Wie erfolgreich ein Token später ist, hängt in der Regel vom verbundenen Nutzwert (utility) des Tokens ab und davon, wie schnell die Nutzer eine starke Verbreitung und den Mehrwert für die Community und die Partner im Blockchain-Token-Netzwerk erkennen.

“Im Gegensatz zu den jüngsten ICO-Emittenten verfügt die JDC Group bereits über 1,2 Millionen Kunden, Schlagkraft über 16.000 Berater und Vermittler und Schnittstellen zu mehr als 700 relevanten Versicherungs- und Investmentgesellschaften sowie Banken. Wir verwalten ein Vermögen von über 4,5 Milliarden Euro und erzielen 1,4 Milliarden Euro Neugeschäft pro Jahr”, ergänzt Dr. Sebastian Grabmaier, Vorstandsvorsitzender der JDC Group.

“Maßgeschneiderte Produkte für Kunden”

“Wir sind daher einzigartig positioniert, um eine dezentralisierte Plattform zu betreiben, die die Daten und das Vertrauen unserer Kunden und Partner honoriert. Unsere jüngsten Schritte in der Digitalisierung stellen die perfekte Basis dar, um unseren Kunden maßgeschneiderte Produkte, ein benutzerfreundliches Krypto-Wallet sowie Kundenbindungsprogramme über unser Blocx Blockchain-Network (B2N) zu bieten”, so Grabmaier weiter.

Honorierung von Kunden, Beratern und Vermittlern

Kunden, Berater und Vermittler der JDC Group sollen für jedes über die Konzerntöchter vermittelte Geschäft mit Blocx honoriert werden. Aus einzelnen Kundendaten sollen “smarte Daten” werden. Mit Hilfe dieser anonymisierten Daten sollen Produktpartner der JDC Group zum Beispiel neuartige Versicherungsprodukte entwickeln. Endkunden werden für die Bereitstellung ihrer Daten ebenfalls wieder mit Blocx honoriert. Aus Kundendaten würde nicht Geld gemacht, sondern Kunden erhielten einen echten Gegenwert für ihre Daten, so JDC.

Seite zwei: Blockchain-Labor in Liechtenstein