Neuer CFO für die Ergo Group

Die Ergo Group AG bekommt zum 1. Januar 2019 einen neuen Finanzvorstand. Heiko Stüber (49) wird zu diesem Datum Nachfolger von Christoph Jurecka (43), der im Juli 2018 vom Aufsichtsrat der Munich Re als CFO in den dortigen Vorstand berufen wurde.

Heiko Stüber verantwortet ab dem 1. Januar 2019 als CFO der Ergo die Bereiche Rechnungslegung, Steuern, Planung und Controlling, Risikomanagement, Corporate Finance und Aktuarielle Reservierung. Er tritt die Nachfolge von Christoph Jurecka an, der zum Jahreswechsel als Chief Financial Officer (CFO) zur Konzernmutter Munich Re wechselt. Seit mehr als sechs Jahren ist Stüber bereits Leiter des Group Accounting and Controlling bei ERGO. Er hat internationale Erfahrung sowie langjährige Kenntnisse im Finanzbereich. Bevor der studierte Diplom Kaufmann 2011 zur Ergo kam, war er für Axa und KPMG tätig.

“Wir freuen uns, für die Nachbesetzung einen internen Nachfolger gefunden zu haben. Ich wünsche ihm für seine neue Aufgabe viel Erfolg”, sagt Dr. Markus Rieß, Vorsitzender des Vorstands der Ergo Group AG, und ergänzt: “Vorstand und Aufsichtsrat danken Christoph Jurecka für seine geleisteten Dienste. Mit großer Professionalität und strategischem Weitblick hat Christoph Jurecka in den vergangenen Jahren das Finanzressort der Ergo Group geleitet. Wir freuen uns, dass er im Konzern bleibt und wünschen ihm für seine neuen Aufgaben als Finanzvorstand der Munich Re alles Gute.” (fm)

Foto: Ergo