Neuer Director Customer bei xbAV

Marc Schilling (43) ist seit Dezember 2017 neuer Director Customer bei xbAV. Das teilt der Technologieanbieter für die Digitalisierung der betrieblichen Altersversorgung (bAV) mit.

In seiner neuen Position ist Schilling demnach für den Aufbau “Customer Success” mit den Schwerpunkten Kundenzufriedenheit, Retention und Optimierung der Customer Journey verantwortlich.

Schilling ist Diplom-Kaufmann und hat einen Master-Abschluss in Financial Management. Vor seinem Wechsel zu xbAV war er Customer Success Director EMEA bei AppDirect. Von 2012 bis 2016 war er Account Manager DACH bei F-Secure; von 2004 bis 2012 Head of Internet & B2B Product Management bei Kabel Deutschland.

xbAV: “Kontinuierliche Verbesserung unserer Customer Journey”

“Die Verbreitung der bAV und der Anspruch an digitale Lösungen wird durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG) weiter steigen. Künftig werden insbesondere die Kundenzufriedenheit und die Zentrierung auf die Bedürfnisse der jeweiligen Anwender stärker als bislang in den Fokus rücken”, sagt xbAV-Vorstandsvorsitzender Martin Bockelmann.

“Mit Marc Schilling haben wir einen Experten gewonnen, der die kontinuierliche Verbesserung unserer Customer Journey bestmöglich begleitet”, so Bockelmann. (jb)

