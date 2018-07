Prokundo bringt neue Tierhalterhaftpflichttarife

Die Volkswohl Bund-Tochter Prokundo hat eine neue Tierhalterhaftpflichtversicherung (THV) auf den Markt gebracht: Neu sind dem Unternehmen zufolge nun Versicherungssummen bis zu 25 Millionen Euro. Zudem seien jetzt auch Schäden an privaten Mietwohnungen abgedeckt. Darüber hinaus wurde der Vierbeinerschutz verbessert. Damit sind auch die eigenen Ansprüche gegen Dritte besser abgesichert.

Kunden können zwischen den Tarif-Varianten „Klassik“ und „Komplett“ wählen. Im Klassik-Tarif leistet die Prokundo-THV bis zu 10 Millionen Euro, in der Komplett-Variante bis zu 25 Millionen Euro.

Hunde der Gruppe 1 sind schon mit einem Jahresbeitrag von nur 46,53 Euro versichert. Senioren erhalten einen Rabatt: Kunden ab 60 Jahren versichern ihren tierischen Gefährten schon ab 40,97 Euro im Jahr. Ein Pony ist bereits mit einem Beitrag von 72,26 Euro im Jahr versicherbar.

In beiden Tarifen sind unter anderem Schäden an privat gemieteten Wohnungen abgedeckt. Hunde sind zudem auch ohne Leine und Maulkorb versichert. Bei Pferden kommt Prokundo für Schäden an gemieteten Unterbringungen auf. Dazu gibt es jetzt ein tägliches Kündigungsrecht nach Ablauf der Vertragszeit.

Im Tarif „Komplett“ haben Pferdehalter zusätzlich Versicherungsschutz für Schäden an fremden Reitutensilien. Auch die private Teilnahme an Pferderennen ist versichert. Für Hundebesitzer hat die Angst um das Sofa in der Ferienwohnung jetzt ein Ende, denn auch Mietsachschäden an der beweglichen Einrichtung in Ferienunterkünften sind im Tarif „Komplett“ abgesichert.

Für den Komplett-Tarif bietet Prokundo darüber hinaus einen neuen Plus-Baustein: Damit gibt es unter anderem im Schadenfall eine Neuwertenschädigung. Die Leistungsgarantie erfolgt über die Muttergesellschaft, den Volkswohl Bund.

Wechselkunden verspricht die Volkwohl Bund-Tochter in beiden Tarifvarianten eine kostenlose Sofort-Sicher-Deckung. Sie ergänzt den gekündigten, aber noch laufenden Alt-Vertrag des Kunden um die Mehrleistungen der Prokundo-THV, und das bis zu zwölf Monate lang. (dr)

Foto: Shutterstock