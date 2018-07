Swiss Life gewinnt Metall.Rente und Klinik.Rente für Vitalschutz

Jeder vierte junge Erwachsene in Deutschland hat nach eigener Einschätzung Wissenslücken bei den Zusammenhängen der Finanzwelt. In einer Forsa-Umfrage gaben 26 Prozent an, sie hätten große Defizite beim Thema Finanzen. Zwei Drittel (66 Prozent) glauben, ein befriedigendes bis ausreichendes Finanzwissen zu haben, acht Prozent halten ihre Kenntnisse für gut bis sehr gut.