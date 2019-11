Christiane Schneider wird neue Leiterin des Exklusiv-Vertriebes bei Axa

Führungswechsel beim Axa-Exklusiv Vertrieb (EVT). Steffen Ruhse wird zum 1. Januar 2020 die Leitung des Axa Exklusiv-Vertriebes (EVT) an Christiane Schneider übergeben. Sie leitet bereits seit dem 1. Januar 2019 die Axa Vertriebsdirektion West.

Schneider arbeitete nach Ausbildung, Studium und Außendiensttätigkeit in vielfältigen Leitungsfunktionen in der Versicherungsbranche. Das Unternehmen konnte mit Christiane Schneider eine außerordentlich erfahrene und erfolgreiche Managerin aus den eigenen Reihen gewinnen, die für das Thema systematische Weiterentwicklung von Vertriebsorganisationen steht.

Zudem konnte Schneider bereits in der Vertriebsdirektion West zeigen, dass vertrauensvolle und zielorientierte Zusammenarbeit mit Axa Exklusiv-Agenturen sowie den Axa Mitarbeitenden im Mittelpunkt stehen.

Steffen Ruhse blickt auf eine nahezu 30jährige Tätigkeit in der Vertriebsführung von Axa und der DBV zurück. Er begann am 1. Mai 1990 seine Tätigkeit bei den DBV+Partner Versicherungen mit dem Auftrag, eine Vertriebsorganisation in Ostdeutschland aufzubauen.

Zum 1. Januar 1996 übernahm er nach dem Merger mit der Winterthur die Leitung der zusammengeführten Exklusiv-Vertriebe der Gebietsdirektionen Berlin und Dresden. Später besetzte er die leitende Position der Regionaldirektion Nord-Ost der DBV-Winterthur. Zum 1. Januar 2008 übernahm Steffen Ruhse die Leitung der Axa Vertriebsdirektion Berlin und führt seit Oktober 2017 den Exklusiv-Vertrieb.

Steffen Ruhse hat die erfolgreiche Weiterentwicklung des EfVT maßgeblich beeinflusst und geprägt. Bis zum Erreichen seines Ruhestandes wird er für Sonderaufgaben im EVT zur Verfügung stehen. Ihm gelte großer Dank für sein außerordentliches Engagement, teilte die Axa mit. Schneider plane, das Unternehmen und die sehr gute Position im EVT weiter auszubauen. (dr)

