Digital Day by Cash. 2019: Jan Meessen zeigt die Zukunft

Der Digital Day 2019 von Cash. feiert heute in Hamburg Premiere. Schon am Vormittag faszinierte Jan Meessen, Industry Manager Insurance bei Google Deutschland das Publikum mit seinem Vortrag zu Gegenwart und Zukunft der Digitalisierung in der Finanzbranche.

In Hamburgs bester Hotel-Adresse “The Fontenay” am malerischen Ufer der Innenalster steht heute alles im Zeichen der Digitalisierung in der Finanz- und Versicherungsbranche.

Den zweiten Vortrag des Tages hielt mit Jan Meessen ein wahrer Experte auf dem Gebiet der Digitalisierung und ein Vertreter eines gerade unter Versicherungsunternehmen so gefürchteten “Tech-Giganten”: Google.

In einer halben Stunde Redezeit sprach Meessen sowohl über die sich immer weiter beschleunigende Entwicklung der Technologie, den aktuellen Stand der Digitalisierung in der Finanzbranche, das sich verändernde Verbraucherverhalten, und vieles mehr. (bm)

Foto: Cash.