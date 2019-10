BaFin will Lebensversicherer und Pensionskassen stärker kontrollieren

Private Equity (PE)-Häuser fokussieren sich zu stark auf Kostensenkungen, um den Wert ihrer Portfolio Unternehmen zu steigern. Ihr Erfolgspotenzial stiege deutlich, würden sie auf andere Wertschöpfungskomponenten ebenso stark setzen – insbesondere auf die Working Capital-Effizienz und Umsatzwachstum. Dies sind wichtige Erkenntnisse des Private Equity-Reports „Creating Value beyond the deal“, den die Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) erarbeitet hat.