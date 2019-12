Morgen & Morgen gibt sich eine neue Geschäftsführung

Wechsel an der Spitze von Morgen & Morgen: Geschäftsführerin Jutta Rodgers und Geschäftsführer Peter Schneider scheiden zum Jahreswechsel planmäßig aus der Morgen & Morgen Geschäftsführung aus. Ab Januar 2020 übernehmen Pascal Schiffels und Klaus Strumberger das Ruder.

Planmäßig verlässt zum 31. Dezember 2019 der bisherige Geschäftsführer von Morgen & Morgen, Peter Schneider, das Unternehmen und verabschiedet sich damit von seiner langjährigen operativen Tätigkeit für die Versicherungsbranche.

„Peter Schneider hat unser Unternehmen auch in Zeiten immer komplexer werdender Herausforderungen zuverlässig und umsichtig geleitet. Hierfür möchte ich ihm gebührend danken“, verabschiedet Joachim Geiberger, Inhaber und CEO von Morgen & Morgen, seinen geschätzten Geschäftsführerkollegen.

Darüber hinaus zieht sich auch Jutta Rodgers aus der Geschäftsführung des Analysehauses zurück. Sie bleibt dem Unternehmen in Zukunft als Prokuristin für die Bereiche Personal, Finanzen und Recht erhalten. Geiberger dankt seiner langjährigen Geschäftsführerkollegin für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und freut sich, Jutta Rodgers weiterhin mit ihrem geschätzten Know-how im Unternehmen zu wissen.

Ab Januar 2020 übernehmen Pascal Schiffels und Klaus Strumberger die Geschäftsführung des Hofheimer Analysehauses. Beide stünden für eine innovative Unternehmensentwicklung mit dem Fokus auf Services zur Vereinfachung von Prozessen in der Finanzdienstleistungsbranche, teilte Morgen & Morgen mit.

Pascal Schiffels wird als Geschäftsführer die Bereiche Produkte & Analyse, Kundenbetreuung & Vertrieb sowie Marketing & PR verantworten. Er wurde bereits im Januar 2019 aus der Bereichsleitung für Produkte & Analysen in die erweiterte Geschäftsleitung der Morgen & Morgen GmbH berufen.

Mit Klaus Strumberger in der Geschäftsführung baue das unabhängige Analysehaus seine Kompetenzen im Bereich Digitalisierung von Prozessen in der Versicherungsbranche weiter aus. Der Diplom-Informatiker verfüge über eine tiefgreifende Expertise und blicke auf mehr als 20 Jahre Erfahrung zurück, davon zehen Jahre als CIO bei MLP, betont Morgen & Morgen. Zu Morgen & Morgen kam er im Juli 2019 als Geschäftsleiter und verantwortet ab Januar 2020 in der Geschäftsführung die Geschäftsbereiche IT, Mathematik und Corporate Operations. (dr)

Foto: Morgen & Morgen